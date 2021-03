Versilia “blindata”, il sindaco Giovannetti: “Pietrasanta ha numeri da zona arancione”

Zona rossa in tutta la Versilia, il sindaco di Pietrasanta Alberto Giovannetti torna sull’argomento dopo la decisione del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani

“Era necessario distinguere i comuni che si sono impegnati in maniera costante, e che sono riusciti a contenere attraverso l’intensificazione dei controlli da parte delle forze dell’ordine ed i comportamenti responsabili delle persone la diffusione del contagio – afferma – da quei comuni dove invece questo non è avvenuto”.

“Il messaggio che passa è per me oggi difficile da spiegare ai cittadini – aggiunge -. Pietrasanta ha numeri da zona arancione ma dovrà entrare in regime di lockdown. Da lunedì si chiude tutto”.

“Ci siamo impegnati molto sul territorio chiedendo la collaborazione delle forze dell’ordine e rivolgendo periodici appelli ai cittadini – conclude – Ma questo non è stato sufficiente per evitarci la sofferenza della zona rossa”