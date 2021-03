Eccellenza, campionato al via il 18 aprile: ecco il calendario

È ufficiale, il campionato di Eccellenza prende il via il 18 aprile con un girone di sola andata e sfide di playoff fra le prime quattro in gara secca. Uno solo, il 2 giugno, il turno infrasettimanale.

Questa la prima giornata del girone A, i cui calendari sono stati pubblicati oggi. Il girone vede al via le squadre della zona ovest del territorio regionale.

Cascina – Ponsacco

Fratres Perignano – Tau Calcio

Massese – San Miniato Basso

San Marco Avenza – Cuoiopelli

Tuttocuoio – Camaiore

Scarica qui il calendario del girone A di Eccellenza