Farmacie comunali, al via le prenotazioni per i tamponi rapidi gratuiti al mondo della scuola

Da domani (23 marzo) la farmacia 24 ore in prossimità della stazione ferroviaria e da mercoledì (24 marzo) quelle di Monte San Quirico e di Sant’Angelo, effettueranno il tampone rapido antigenico gratuito per il covid19, a scolari e studenti da 0 a 18 anni, ai loro familiari e ai nonni anche se non vivono nella stessa casa; agli studenti universitari, agli studenti dei percorsi di formazione professionale e a tutto il personale scolastico, compreso quello dei servizi educativi de 0 a 3 anni e quello dei corsi di formazione professionale.

Il tampone verrà effettuato solo su prenotazione: al momento la prenotazione deve essere effettuata per telefono ma nei prossimi giorni sarà attivata anche la prenotazione online. Gli studenti maggiorenni potranno accedere al servizio con un’autocertificazione, quelli minorenni dovranno invece avere il consenso dei genitori o tutori. Sarà inoltre necessario sottoscrivere una dichiarazione con la quale, in caso di esito positivo al tampone antigenico rapido, ci si impegna a restare isolati al proprio domicilio e a contattare immediatamente il proprio pediatria o medico di medicina generale per la prescrizione del tampone molecolare di conferma. Non potranno effettuare il tampone nelle farmacie i cittadini che presentano sintomi da Covid19.

Le farmacie comunali di Lucca hanno infatti aderito al programma di testing nella popolazione scolastica, promosso dalla Regione Toscana grazie a un accordo siglato con le organizzazioni sindacali di Federfarma e Cispel. L’elenco completo di tutte le farmacie, comunali e private, che hanno aderito al programma regionale di testing nella popolazione scolastica e la modulistica necessaria a effettuare il tampone, è scaricabile sul sito della Regione Toscana, raggiungibile anche da quello del Comune di Lucca nella sezione dedicata all’emergenza coronavirus.