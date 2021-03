Sant’Angelo in Campo, via libera alla costruzione della sala parrocchiale per la chiesa di San Michele

Un nuovo fabbricato da utilizzare come sala parrocchiale sarà realizzato in prossimità della chiesa di San Michele in Sant’Angelo in Campo.

Il Comune di Lucca ha infatti approvato la proposta del Don Andrea Buchignani, concedendo al parroco la possibilità di costruire il nuovo fabbricato. L’intervento, a carico della parrocchia, sarà eseguito tramite apposita convenzione in accordo al Regolamento urbanistico. La Parrocchia di S. Michele Arcangelo è infatti proprietaria di un complesso immobiliare con un vasto appezzamento di terreno dalla superficie catastale di circa 8.650 metri quadrati. La nuova sala parrocchiale potrà essere messa a disposizione di iniziative promosse dall’amministrazione comunale.

Il fabbricato dovrà avere una superficie coperta inferiore a 200 metri quadri e dovrà essere messa a disposizione dell’intera collettività territoriale per dare a tutti la possibilità di avere un nuovo punto di ritrovo.