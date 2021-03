Capannori, Micheli scrive a Giani: “Regione stanzi risorse a favore dello sport”

Stanziare risorse a favore dello sport. E’ questa la richiesta contenuta nella lettera inviata dall’assessora di Capannori Lucia Micheli al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Risorse che sarebbero destinate a sostenere sia i vari soggetti sportivi colpiti dall’emergenza Covid, sia alla realizzazione di progetti di nuove infrastrutture sportive e il miglioramento dell’impiantistica sportiva esistente.

“In questi mesi ho avuto a più riprese occasione di incontrare le associazioni sportive del territorio e le imprese del settore che mi hanno manifestato le loro gravi difficoltà in questa complessa fase. Lo sport è uno dei settori che ha sofferto e continua a soffrire le conseguenze più pesanti della pandemia da Covid e quindi ha bisogno in modo forte ed urgente di un sostegno rapido e concreto – scrive Micheli -. Allo stesso tempo il benessere delle persone, l’attività fisica, stanno diventando sempre più una esigenza primaria per le nostre comunità, come occasioni di ripartenza per una nuova fase di socializzazione e aggregazione e per la qualità della vita delle persone”.

“Lei, più di altri, conosce il mondo sportivo in maniera profonda ed accurata, visto l’impegno profuso e gli incarichi ricoperti nel corso di tanti anni a favore dello sport e, in modo lungimirante, già lo scorso anno ha annunciato lo stanziamento di risorse a favore dello sport, per un totale di circa 10 milioni di euro, suddivisi tra fondi rivolti ai soggetti sportivi e stanziamenti ad enti locali per progetti di miglioramento sull’impiantistica sportiva – prosegue Micheli-. Diventa davvero urgente, in questo momento, dar corso a questo obiettivo, che si configurerebbe come una boccata di ossigeno importante per il mondo dello sport”.

“Le amministrazioni del territorio si sono impegnate nella progettazione per la riqualificazione degli impianti e per la realizzazione di nuove infrastrutture e sono pronte per cogliere la sfida dei nuovi investimenti – conclude Micheli-. Le associazioni e le imprese del settore si attendono aiuti concreti per sostenere questa fase di crisi e poter essere operative nella ripartenza”.

Il Comune di Capannori negli ultimi mesi è stato infatti impegnato nella progettazione dell’impiantistica sportiva, sia per quanto riguarda la realizzazione di nuove strutture come il Palasport e la Cittadella dello sport di Capannori sia relativamente alla riqualificazione degli impianti sportivi esistenti: i campi sportivi di Massa Macinaia, Pieve S.Paolo, Gragnano, Lammari, Segromigno in Piano e Segromigno in Monte, lo stadio di Marlia con il progetto Stadio Senza Barriere, la palestra dell’Istituto Comprensivo di Camigliano.

“Il nostro ente ha svolto un importante lavoro relativamente alla progettazione sull’impiantistica sportiva al fine di reperire i finanziamenti necessari alla realizzazione di interventi che riguardano sia la costruzione di nuove infrastrutture che la riqualificazione degli impianti sportivi esistenti – spiega l’assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo -. Crediamo infatti che il nostro territorio necessiti di impianti sportivi moderni ed efficienti perché negli ultimi anni lo sport a Capannori si è molto sviluppato, coinvolgendo sempre più persone, grazie a realtà associative particolarmente attive in grado di affermarsi ai massimi livelli. Accanto alla costruzione di nuove strutture come il Palasport e la cittadella dello sport è nostra intenzione riqualificare i vari impianti sportivi presenti nelle varie frazioni del territorio che svolgono un ruolo importante per lo svolgimento dell’attività sportiva, soprattutto per quanto riguarda i giovani”.