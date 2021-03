Fridays for Future Versilia: “La ciclopista va fatta sul viale dei Tigli”

Sul progetto della Ciclovia Tirrenica, anche il movimento Fridays for Future Versilia tiene a sottolineare la propria posizione.

“La scelta migliore attualmente, per salvaguardare il Parco naturale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e, allo stesso tempo, promuovere una mobilità sostenibile sul territorio, è quella di optare per la realizzazione della ciclopista lungo Viale dei Tigli – spiegano – A nostro parere l’intenzione dell’amministrazione comunale di realizzare la ciclopista nello stradello retrodunale della Lecciona comporterebbe un ingente afflusso turistico, che porterebbe a danneggiarne ulteriormente l’ecosistema, già fragile e bisognoso di tutele”

“La costruzione della ciclopista lungo il Viale dei Tigli è uno di quei progetti a lungo termine su cui la politica dovrebbe investire maggiormente. La presenza di numerosi campeggi, così come la presenza di Villa Borbone e dei possibili punti di assistenza lungo il percorso rendono il progetto compatibile con le esigenze turistiche del territorio, non sottovalutando d’altra parte l’importanza di un percorso sicuro: è infatti già presente l’illuminazione necessaria per un percorso ciclabile – aggiungono – A tal proposito riteniamo che il progetto sostenuto dall’amministrazione non risolva i problemi di malavita e spaccio proprio per l’assenza d’illuminazione”.

“Inoltre – concludono – un progetto che vedrebbe la ciclopista ubicata sul viale dei tigli sarebbe più sensato dal punto di vista della prospettiva di una migliore gestione del decoro, della sicurezza e della manutenzione, che su quel viale sono carenti da anni e di cui avremmo tutti bisogno soprattutto per rendere migliore l’ambiente e più attrattivi i nostri luoghi. Tutti questi vantaggi non ci sarebbero, al contrario, alla Lecciona”.