Il Club Nautico Versilia consegna le borse di studio “Maurizio e Bertani Benetti” 2019.

Considerando il perdurare dell’emergenza sanitaria, il Club Nautico Versilia ha deciso di procedere alla consegna delle borse di studio Maurizio e Bertani Benetti relativa all’edizione 2019 direttamente alla dirigente scolastica dell’Istituto tecnico nautico Artiglio di Viareggio senza cerimonie formali.

Sarà quindi la professoressa Nadia Lombardi a ricevere a nome dei vincitori le borse di studio che avrebbero dovuto essere consegnate lo scorso anno: la cerimonia di consegna, prevista presso le sale del Club Nautico Versilia il 20 marzo dello scorso anno (e cioè in pieno lockdown) era stata, infatti, rimandata a seguito della decisione assunta dall’Istituto Nautico in ottemperanza al dpcm che stabiliva le misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del covid19.

Purtroppo, anche quest’anno, a causa delle restrizioni ancora in atto, sarebbe stato impossibile organizzare la cerimonia nelle sale del sodalizio viareggino alla presenza delle numerose autorità e dei tanti ragazzi e ragazze del Nautico che avevano animato le due passate edizioni.

Foto 2 di 2



Fortemente voluta dal presidente del Club Nautico Versilia, Roberto Brunetti, per ricordare non solo due figure storiche della cantieristica viareggina ma anche due grandi amici, le Borse di Studio sono rivolte a tutte le Classi e a tutti gli indirizzi dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio e sono organizzate in modo differenziato per gli alunni del biennio e quelli del triennio.

Il Comitato Tecnico-Scientifico, riunitosi presso la sede del Club Nautico Versilia lo scorso 22 maggio 2019, aveva decretato i vincitori della terza edizione: per il Triennio si sono distinti Francesco Masini per le Terze, Alessio Baldini per le quarte (già vincitore nel 2018 per le Terze) e Lorenzo Barsottelli per le quinte mentre per il biennio hanno vinto gli studenti delle classi II A, I B, II B, IA e IC.

L’iniziativa che si propone fra l’altro di incentivare il profondo legame storico, socio-economico e culturale fra la scuola e il contesto territoriale e di ribadire la grande attenzione rivolta ai giovani dal Club Nautico Versilia, rimane temporaneamente sospesa a causa dell’emergenza sanitaria ma sarà ripresa appena le condizioni lo permetteranno.