Il Premio Letterario Massarosa al Salone del libro di Torino

​Non poteva che iniziare dal Salone del Libro di Torino, manifestazione storicamente tra le più importanti del mondo dell’editoria e della scrittura, la programmazione del tour promozionale del Premio Letterario Massarosa. Ufficializzata la presenza del Plm a Torino in occasione della trentatreesima edizione del Salone che, Covid permettendo, si terrà a Torino dal 14 al 18 ottobre.

​

“Mettiamo in atto il progetto Plm in tour – spiega l’assessore alla cultura Michela Dell’Innocenti – portando la storia del nostro premio e la sua eccellenza alle principali manifestazioni culturali nazionali per promuoverlo e farlo crescere ulteriormente”.

Il Plm avrà un proprio stand dedicato nei cinque giorni della manifestazione dove gli organizzatori potranno incontrare e coinvolgere le case editrici presenti al Salone per portale alle prossime edizioni del premio, ma anche ospitare scrittori e protagonisti degli scorsi anni del Premio Letterario Massarosa in veri e propri eventi nell’evento.

“La promozione del Plm è uno degli obiettivi che come fondazione Pomara Scibetta Arte Bellezza Cultura condividiamo con il Comune di Massarosa – commenta il dottor Giuseppe Scibetta, presidente della fondazione Pomara Scibetta Arte Bellezza Cultura –. Siamo convinti che il Plm abbia grandi potenzialità che meritano di essere conosciute a livello nazionale e internazionale e contesti come il Salone del Libro sono perfetti per questo”.

​Sarà l’edizione della ripartenza che coincide anche con il settecentesimo anniversario dantesco che accenderà i riflettori di tutti i media e degli appassionati su Torino: “Un’opportunità concreta di promuovere attraverso la cultura il nostro territorio – commenta il sindaco Alberto Coluccini – lo stand a Torino sarà uno spazio di eccellenza per Massarosa e la sua offerta culturale e turistica”