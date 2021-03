Ciclopista alla Lecciona, la lista civica Buonsenso si dichiara favorevole

Ciclopista alla Lecciona: l’associazione civica Buonsenso si dichiara favorevole alla proposta indicata dall’amministrazione Del Ghingaro, percorso già esistente in forma sterrata che collega i Viali Europa tra la Darsena e la Marina di Torre del Lago.

“Una proposta già sostenuta nel programma elettorale – spiega Roberto Bucciarelli – come una opportunità di appeal turistico dal momento che attrae il ciclo-turismo su un percorso naturalistico di due chilometri e mezzo che non ha eguali in Italia. Il percorso, inoltre, inserito all’interno di un ampio piano di trasformazione della Marina di Torre del Lago, favorisce anche uno sviluppo per tutte le attività economiche”.

“Ci auguriamo – conclude – che la proposta, sotto l’aspetto ambientale e della sostenibilità, possa trovare la condivisione tra l’Ente Parco Migliarino San Rossore e l’amministrazione comunale”.