‘Nido di coccole’, crescono gli spazi dedicati alla mamma e al bambino nelle attività commerciali

Sono molte le attività commerciali che in Versilia hanno aderito a Nido di Coccole, uno dei primi progetti di Piccole stelle, l’associazione per lo sviluppo delle cure neonatali che ha sede all’ospedale Versilia, dopo la realizzazione della banca del latte umano donato.

Uno spazio di accoglienza dove le mamme possono allattare con tranquillità il loro piccolo. I primi punti sono stati creati in ospedale, in varie zone dell’unità operativa di pediatria e neonatologia e nell’atrio del presidio, che da un anno ha intrapreso il percorso Unicef per diventare ‘Amico del Bambin’o secondo il progetto Baby Friendly Hospital.

L’iniziativa nasce per creare i presupposti affinché per le mamme sia possibile allattare anche fuori dalla propria abitazione. Per questo negli anni, con l’appoggio della direzione aziendale, i Nidi di coccole, sulla scia dei Baby Pit Stop di Unicef sono stati distribuiti capillarmente sul territorio: sono dislocati prevalentemente nei distretti socio sanitari, nei centri commerciali e in alcuni negozi. Per rendere ulteriormente accogliente l’ambiente, per le mamme è nata anche l’iniziativa Benvenuta mamma, un progetto creato e curato insieme da Piccole stelle e Versilia Bimbi, due associazioni che si prendono cura dei bambini e delle loro famiglie, per far si che la Versilia si presenti sempre più “a misura di mamma e bambini”.

E’ un progetto cui aderiscono tutte le attività commerciali che hanno il piacere di ospitare mamma e bambino per una breve sosta nel loro esercizio, ospitandoli in un punto tranquillo creato appositamente per loro. Una zona comoda, riservata, dove sia possibile allattare, cambiare il pannolino, dare da mangiare al bambino senza esser disturbati. A chi vuole partecipare viene fornita una vetrodiafania da applicare in vetrina e tutto il necessario per allestire lo spazio. Molti bar, ristoranti, hotel, negozi, stabilimenti balneari hanno già aderito.