A Viareggio nasce la Casa dello Sport: un contenitore on line

Nasce a Viareggio La Casa dello Sport, un luogo virtuale pensato per offrire, a residenti e turisti appassionati di sport, tutte le informazioni relative ai luoghi predisposti per l’attività sportiva, percorsi, impianti o verde attrezzato, ed alle realtà operanti sul territorio comunale.

Un contenitore on-line, attraverso il quale collegare operatori, sportivi, associazioni, eventi e servizi del mondo dello sport al fine di diffonderne la cultura ed i benefici, educativi, sociali e salutari, che ne derivano.

“Considerata l’importanza che lo sport riveste nella vita sociale della nostra comunità – commenta l’assessore allo sport Rodolfo Salemi – era di fondamentale importanza creare un canale informativo istituzionale che permetta la diffusione dei principi sui quali si basa lo sport, e che promuovesse l’attività sportiva nelle sue molteplici forme e finalità”.

La Casa dello Sport sarà quindi uno spazio online presente sul sito istituzionale del Comune di Viareggio, con collegamento alla piattaforma YouTube, dove verranno pubblicate le informazioni sull’offerta sportiva, gli eventi, le manifestazioni ed i luoghi dello sport presenti sul territorio, insieme a contenuti multimediali promossi dall’Amministrazione Comunale.

Non solo, come si ricorderà, la città di Viareggio, si è da poco dotata della sua prima Consulta per lo Sport Sportivamente Viareggio, alla quale hanno aderito 82 soggetti tra Enti, associazioni e società sportive, capaci di promuovere una serie di interessanti manifestazioni a diversi livelli e varietà: la Casa dello Sport valorizzerà progetti, le società e le associazioni sportive che hanno aderito alla Consulta, creando sinergia con gli operatori sportivi che svolgono la loro attività sul territorio comunale.

“Abbiamo in programma convegni, corsi, eventi, sia on line che speriamo presto, in presenza – aggiunge Salemi -, in collaborazione con l’Università, il Coni e la Asl. Vogliamo mettere in campo alte professionalità per dare il giusto rilievo al settore.

Un calendario che viene inaugurato domani, venerdì 26 marzo, con la pubblicazione del primo di cinque mini corsi on line, della durata di 20 minuti ciascuno, che saranno pubblicati tutti i venerdì alle 15 sulla pagina facebook del Comune e che resteranno visibili anche sul canale You Tube del Comune di Viareggio: si parte con “L’alimentazione per l’atleta” a cura della dottoressa Velia Chiericoni, nutrizionista della Medicina per lo Sport.

Venerdì 2 aprile I profili medici e di salute sulle certificazioni con il dottor Angelo Pizzi, medico dello sport e Stella d’Oro al Merito Sportivo.

Venerdì 9 aprile L’allenamento e la condizione nella fase Covid-19 con il dottor Andrea Ferrari, posturologo e preparatore atletico di Charles Leclerc.

Venerdì 16 aprile Protocolli e profili giuridici nello svolgimento dell’attività sportiva»con l’avvocato Stefano Pellacani, giurista e delegato Coni, e con l’avvocato Francesco Banchelli, giurista e docente Scuola dello Sport.

Venerdì 23 aprile Lo sport tra società, associazioni e terzo settore con il dottor Luca Mattonai, tributarista esperto in tematiche fiscali attinenti la gestione delle Asd e Ssd.

“Lo sport è importantissimo, lo stiamo sperimentando ancora di più in questi mesi di pandemia: le attività sportive svolte a qualsiasi età, sia a livello agonistico che amatoriale, oltre al benessere psico-fisico, migliorano il contesto sociale e, soprattutto per le giovani generazioni, costituiscono una rete di sostegno e supporto che, insieme alle famiglie ed alla scuola, aiutano i ragazzi a vivere una vita sana, secondo regole che promuovono l’uguaglianza, le pari opportunità, la legalità e la condivisione. Ringrazio quanti si sono impegnati nella realizzazione del progetto – conclude Salemi –, ed invito tutti a collegarsi ai canali social del Comune tutti i venerdì alle 15”.