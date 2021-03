“L’Ottava sopra”, alla Casa della Memoria la prima opera di Patrizia Lazzari

Sabato (27 marzo) alle 17,30 si presenta sulla pagina Fb della Casa della memoria L’Ottava sopra, opera prima di Patrizia Lazzari

“Tredici racconti, esattamente quanti sono i semitoni che si susseguono in una scala musicale cromatica da una nota fino alla stessa all’ottava sopra – scrive Marcello Petrozziello nella sua prefazione al volume di Patrizia Lazzari L’Ottava sopra. Lo straordinario quotidiano delle donne, edito da Pacini Fazzi -. Tredici racconti per altrettante storie e nomi di donna a dimostrarne la specificità, a volte la supremazia“.

Patty, Federica, Clara Nina, Alba, Emma Vincenzina, sono nomi di persona a cui corrispondono ritratti non convenzionali per parlare dell’universo femminile, racconto quotidiano, straordinario nel suo proporsi, con semplicità, con complessità, con non ordinarietà.

Un libro che verrà presentato sulla pagina fb della Casa della memoria sabato (27 marzo) alle 17,30. Introduce l’assessora Ilaria Vietina, alla quale segue il contributo critico della scrittrice Valeria Viganò, per concludersi con il colloquio con l’autrice condotto dall’esperto in comunicazione Marcello Petrozziello. Un’occasione per presentare Patrizia Lazzari, consulente musicale della Siae, cantautrice, videomaker nella veste di scrittrice: L’Ottava sopra è la sua prima vera prova letteraria.