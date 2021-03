Valle del Serchio, dall’Istituto di Gallicano 12 tablet per gli ospedali del territorio

Dodici tablet non utilizzati nell’Istituto comprensivo di Gallicano serviranno ora per far comunicare con i propri familiari i pazienti ricoverati negli ospedali di Castelnuovo e Barga e gli ospiti delle strutture territoriali.

Sono stati consegnati oggi (25 marzo) dal sindaco di Fabbriche di Vergemoli Michele Giannini, dal dirigente scolastico Alessandra Mancuso e dalla professoressa Martina Ravera. Un gesto di solidarietà apprezzato dalla referente sanitaria degli ospedali della Valle del Serchio Romana Lombardi e dal responsabile di zona distretto della Valle Franco Chierici, che hanno accolto la donazione, specificando che i dispositivi verranno equamente distribuiti tra i due stabilimenti ospedalieri e le strutture territoriali.

“Ringraziamo il sindaco e il dirigente scolastico – hanno commentato la dottoressa Lombardi e il dottor Chierici, anche a nome degli altri operatori dell’Asl e della direzione aziendale – i tablet producono importanti benefici per la salute dei pazienti. Infatti, se dal lato dell’assistenza si riesce a tenere la situazione sotto controllo, dal punto di vista psicologico la condizione delle persone ricoverate è sempre complessa e questi strumenti rappresentano un supporto fondamentale. Ogni giorno in Valle del Serchio emerge il grande senso di comunità con la cittadinanza che fa sentire costantemente la propria vicinanza al personale sanitario”.

“Siamo soddisfatti per l’accoglienza ricevuta e per la consapevolezza dell’importanza che questi tablet assumeranno per i pazienti e per gli stessi operatori – hanno aggiunto il sindaco Giannini e il dirigente Mancuso -. Visto che a scuola non erano usati dato che i ragazzi ne erano già dotati si è preferito indirizzarli dove ce n’era più bisogno. Ringraziamo il personale ospedaliero, impegnato da oltre un anno in prima linea nella lotta al Covid”.