Barsanti (Difendere Lucca): “La maggioranza umilia Falcone e Borsellino e snobba Ungaretti”

“La maggioranza umilia Falcone e Borsellino e snobba Ungaretti. Una pagina indecorosa per il nostro Consiglio comunale”. Così il consigliere di Difendere Lucca Fabio Barsanti commenta la seduta di ieri sera (25 marzo).

“Ieri sera mi sono vergognato per la maggioranza – attacca Fabio Barsanti – perché arrivare a respingere una mozione per intitolare a Falcone e Borsellino una via o uno spazio pubblico ritengo sia stato uno dei momenti più bassi della storia di questo consiglio. Le motivazioni utilizzate dalla sinistra sono state a dir poco ipocrite e imbarazzanti, se non addirittura prive di fondamento. Un’arrampicata sugli specchi indecorosa pur di non votare un’iniziativa del sottoscritto che voleva colmare una grave lacuna di questi trent’anni, e rendere, in tempo per l’anniversario delle stragi nel 2022, un doveroso omaggio a due giudici che hanno dato la vita per la lotta alla mafia”.

“Sentir scandire tutti quei voti contrari durante la votazione – continua la nota – ha rappresentato non solo un’offesa nei confronti di due uomini esemplari, ma anche nei confronti degli italiani che si riconoscono e che tanto devono ai due giudici inventori del ‘pool anti-mafia’. Mi sarei aspettato una discussione minima e un voto unanime di tutto il consiglio, invece devo registrare che solo l’opposizione, stavolta compatta, ha reso omaggio a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”.

“Da questa sinistra possiamo aspettarci di tutto – conclude il consigliere di Difendere Lucca – come per esempio l’aver snobbato il cinquantesimo della morte di Giuseppe Ungaretti. Le parole dell’assessore Vietina sono state di un provincialismo imbarazzante, ma l’evidenza è che Lucca non ha fatto niente di rilevante per ricordare il suo grande poeta e letterato. E nella serata dove la maggioranza ha strumentalizzato la figura di Erbstein votando una mozione ipocrita e inopportuna nonostante la mia richiesta di rinvio ad altro momento, e ha addirittura respinto la mia mozione congiunta con il consigliere Bindocci per chiedere la convocazione di un tavolo per migliorare la sicurezza sula via Nuova per Pisa, il colpo di grazia è stato votare contro l’intitolazione, da me richiesta, del nuovo ponte sul Serchio proprio a Ungaretti. Mi vergogno per loro”.