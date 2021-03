Dal barman al responsabile di piscina, al via nuovi corsi

So. Ge. Se. Ter. Cat, agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, informa che sono aperte le iscrizioni per una nuova serie di corsi in programma nella prossime settimane, alcuni dei quali obbligatori per intraprendere le attività lavorative e professionali ai quali sono collegate. Opportunità da cogliere, a maggior ragione in questa fase, con la speranza da parte di tutti che possa essere il preludio ad una ripartenza effettiva sotto tutti i punti di vista.

Si parte il 7 aprile con il corso di barman di primo livello, in programma all’interno dell’Emotion Bar di via Sauro a Lucca. Le lezioni pratiche si svolgeranno con postazioni individuali per ogni allievo, nel pieno rispetto delle normative anti covid.

Sempre ad aprile, partono invece il 15 i corsi Haccp per addetto complesso e semplice, con relativi aggiornamenti. Tanti corsi anche per il settore sicurezza: si parte il 13 aprile con l’antincendio; il 27 e il 29 aprile, spazio alla formazione lavoratori; il 4, 6, 11 e 13 maggio infine, ecco l’Rspp – responsabile della sicurezza. Anche per questi corsi sono previsti i relativi aggiornamenti.

Sempre ad aprile, infine, è in programma il corso di responsabile piscina – addetto impianti tecnologici, obbligatorio per tutte le strutture che abbiano in dotazione piscine aperte al pubblico.

A maggio prenderà invece il via un corso per aspiranti agenti di commercio, necessario per tutti coloro che intendano avvicinarsi a questa professione.

Per maggiori informazioni su questi corsi o anche uno solo di questi (alcune lezioni si svolgeranno in modalità di didattica a distanza), è possibile contattare il numero di telefono 0583/47311 o scrivere a sogeseter@confcommercio.lu.it.