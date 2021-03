Fontanelli, nella Piana erogati quasi 2 milioni di litri di acqua

Circa 1,9 milioni di litri di acqua potabile distribuiti gratuitamente dagli impianti di Gossi, Porcari e Lammari. Quasi 400mila euro risparmiati dalle famiglie rispetto all’acquisto di acqua in bottiglia. Poco meno di 50 tonnellate di plastica evitate, equivalenti a 115 tonnellate di anidride carbonica altrimenti impiegate nel processo di produzione e trasporto dell’acqua in bottiglia. Sono questi i numeri del progetto Acqua ad Alta Qualità per l’anno 2020 per i tre impianti attivi nella Piana Lucchese. A renderli noti è Acque, il gestore idrico del Basso Valdarno, nella settimana che si è aperta con la giornata mondiale dell’acqua del 22 marzo.

Dalla provincia di Pisa all’Empolese-Valdelsa, dalla Valdinievole alla Piana Lucchese, arriva il messaggio che un futuro più sostenibile e meno impattante per l’ambiente è sicuramente possibile, anche grazie ai fontanelli. A distanza di 12 anni dall’avvio del progetto, si calcola che siano state 8.600 le tonnellate di plastica evitate grazie a questi impianti che erogano gratuitamente l’acqua di rete, rendendola però immediatamente gradevole dal punto di vista organolettico tramite un sistema di filtraggio che priva l’acqua del cloro.

Una buona pratica che si diffonde e che non si è fermata neanche in un anno estremamente complesso come quello appena trascorso. Nonostante le limitazioni nell’erogazione che si sono rese necessarie nella fase del lockdown, nel 2020 gli impianti di Acque hanno persino fatto registrare una “inversione di tendenza”: se nei 3 anni precedenti si era assistito a una lieve diminuzione dei consumi, nei mesi scorsi il volume dei metri cubi d’acqua prelevati è addirittura tornato a crescere. Merito anche del programma di interventi straordinari e di ammodernamento che il gestore idrico sta portando avanti sui fontanelli, partendo da quelli più datati, e della costante attività di sanificazione, che ne consente l’utilizzo in tutta sicurezza anche in questo periodo.

Nel dettaglio, il fontanello di Gossi nel comune di Montecarlo ha erogato circa 530mila litri di acqua ad alta qualità, 550mila quello di piazza degli Alpini a Porcari e 790mila quello di via Paolinelli a Lammari nel comune di Capannori.

“La diffusione delle buone pratiche è uno degli elementi cardine dell’azione di Acque – spiega il presidente Giuseppe Sardu -. Il progetto acqua ad alta qualità ha lo scopo di diffondere la cultura del rispetto nei confronti della risorsa idrica e dell’ambiente in generale, favorendo modelli di comportamento virtuosi ed eco-sostenibili. I fontanelli permettono di ridurre in modo consistente il conferimento della plastica nel ciclo dei rifiuti urbani e le emissioni degli inquinanti legati alla produzione e al trasporto delle bottiglie. Senza dimenticare il ritorno economico per le famiglie che possono risparmiare sull’acquisto di acqua minerale”.

I fontanelli di Acque SpA

Era il 2007 quando Acque Spa costruiva il primo impianto pubblico per la distribuzione di acqua ad alta qualità. Da allora, il gestore idrico ha realizzato i fontanelli in tutto il Basso Valdarno, con le stesse finalità: avvicinare la popolazione al consumo domestico dell’acqua di rete in sostituzione di quella in bottiglia, garantire una riduzione della produzione di rifiuti, offrire una chance di risparmio economico alle famiglie e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della risorsa, contrastandone lo spreco. I fontanelli sono progettati, realizzati e posti in opera dalle maestranze del gruppo Acque. Al pari di quella del fontanello, anche il consumo dell’acqua di rubinetto è a tutti gli effetti una buona pratica, perché è una risorsa a disposizione di tutti, pubblica e a chilometro zero, dato che viene dal territorio in cui viviamo. È buona, controllata e garantita dagli oltre 15mila campionamenti annui e dalle analisi effettuate direttamente dal gestore e dagli organismi di controllo. Su acque.net è disponibile la mappa interattiva dei fontanelli. Sul sito si trovano anche tutte le notizie sul progetto Acqua ad Alta Qualità, mentre nella sezione Acqua di casa tua ci sono le analisi chimico-fisiche dell’acqua erogata in ciascun impianto e, punto per punto, sull’intera rete acquedottistica.​