Vaccini agli anziani, Rosi e Barsotti: “Massarosa prenda spunto da Pietrasanta”

“In un momento di estrema difficoltà sanitaria, economica e sociale come quello che stiamo attraversando è fondamentale unire le forze. Istituzioni, associazioni, medici e sanitari, privato sociale e cittadini devono collaborare e solidarizzare, oltre ogni possibile steccato ideologico”.

Lo affermano Damasco Rosi e Simona Barsotti, consiglieri del Partito Democratico di Massarosa, in merito al bisogno di ricercare e trovare soluzioni condivise per dare un contributo concreto al superamento della crisi epidemica.

“Abbiamo appreso – continuano – dell’iniziativa lanciata dal comune di Pietrasanta per aiutare le persone over 70 che hanno difficoltà a prendere l’appuntamento per la prenotazione online dei vaccini ed anche per accompagnarli, se necessario, ai punti di vaccinazione. Il supporto delle associazioni di volontariato anche nel nostro territorio è il valore aggiunto; il loro sostegno ed il loro supporto alle famiglie ed alle persone non è mai mancato, lo abbiamo visto anche nei mesi scorsi, dalla consegna della mascherine agli aiuti alimentari”.

“Lanciamo quindi un appello – proseguono i democratici – prima di tutto alle associazioni della consulta comunale del volontariato di Massarosa ma anche all’amministrazione comunale perché possa essere organizzato un servizio analogo sul nostro territorio prevedendo sia dei punti di ricevimento delle persone anziane sole ed in difficoltà ad avere o utilizzare un computer o una connessione internet che un servizio di trasporto da ogni frazione del comune per quegli anziani soli ed in difficoltà a muoversi autonomamente per raggiungere i punti di vaccinazione. Si sta parlando ovviamente di quelle persone che non hanno in famiglia figli o nipoti che possano sopperire a queste mancanze”.

“Prenderemo contatti con il presidente della consulta – concludono Rosi e Barsotti – affinché si faccia portavoce di questa proposta con tutte le associazioni con l’obiettivo, qualora vi sia disponibilità, di poterci organizzare e partire quanto prima. Nel frattempo ci auguriamo che l’amministrazione comunale aderisca e a tal proposito rinnoviamo la richiesta di convocare urgentemente la commissione sociale, che dovrebbe funzionare da cabina di regia e per discutere di questo e di altri temi”.