Volo acrobatico e concerto all’aeroporto di Capannori

Domani (27 marzo) a partire dalle 16,30 in diretta streaming dall’aeroporto di Capannori la band dei Piqued Jacks presenterà l’ultimo album Synchronizer attraverso lo speciale evento Synchronair: un volo acrobatico da un’altezza di oltre 4.000 metri e, a seguire, il concerto.

Il concept del disco (il volo sincronizzato degli uccelli come metafora per ricalibrare il proprio orologio biologico) ha ispirato questo speciale evento che vuole essere anche un modo per reagire con forza e con creatività al momento di forte crisi che la musica dal vivo sta attraversando in questo particolare momento storico.

Pubblicato lo scorso 19 marzo da Inri, Synchronizer è il terzo album dei toscani Piqued Jacks (da Buggiano). Energia pura con un team di super produttori britannici come Julian Emery (Nothing But Thieves), Brett Shaw (Florence + The Machine) e Dan Weller (Enter Shikari).

L’accoglienza è già calorosa sia in Italia che all’estero: i primi singoli estratti sono entrati in rotazione su Radio Rai, Mtv, Bbc Radio e Kerrang! Radio; sono stati aggiunti alle playlist ufficiali di Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music e Anghami ed hanno riscosso l’attenzione di illustri showcase festival come Musexpo (Los Angeles), Cmw (Toronto), Mmb (Bucharest) e Sxsw (Austin).