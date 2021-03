Certificati anagrafici online, Pescaglia è Comune digitale

Il Comune di Pescaglia, tra i primissimi comuni in Italia, ha attivato, attraverso il proprio sito web, un nuovo servizio a disposizione dei cittadini: Municipio Digitale, il nuovo servizio web che permette a tutti i cittadini del comune di Pescaglia di accedere tramite internet alla banca dati del comune e scaricare comodamente da casa o sul proprio smartphone/tablet i certificati anagrafici e di stato civile.

Utilizzare il servizio è semplice e gratuito; è necessario unicamente avere un’identità Spid. L’utente deve solo collegarsi al sito del comune, www.comune.pescaglia.lu.it ed accedere alla pagina specifica ben visibile in home page.

La banca dati mette a disposizione tutti i certificati di anagrafe e di stato civile di tutti i residenti del Comune di Pescaglia. È possibile stampare per se stessi e per ogni altro cittadino di Pescaglia.

Pescaglia è uno dei primi comuni in Italia ad essersi dotato di Municipio Digitale: un nuovo passo importante verso la digitalizzazione e semplificazione dei servizi permettendo così al cittadino di poter accedere alle proprie certificazioni rapidamente da casa, risparmiando tempo e spostamenti verso gli uffici comunali.

Nel corso della ventunesima puntata di Vivi Pescaglia, in uscita lunedì prossimo su YouTube, social networks e sito del comune, il sindaco Andrea Bonfanti mostrerà passo per passo come accedere e come utilizzare Municipio Digitale.

“È un altro importante servizio – spiega il sindaco Andrea Bonfanti – finalizzato a semplificare la vita di chi vive e di chi vorrà venire a vivere nel Comune di Pescaglia. Il nostro è un territorio ampio e rurale, immerso nella natura: scegliere di vivere nel comune di Pescaglia significa scegliere di vivere in armonia con la natura e con la cultura dei nostri luoghi. Allo stesso tempo non si può prescindere dal modernizzare il nostro territorio semplificando i servizi utilizzando le opportunità offerte dalla digitalizzazione. Municipio Digitale si aggiunge alla piattaforma per servizi di pagamento digitale PagoPa e alle stanze del ricevimento virtuale già attive e utilizzate da cittadini e professionisti da mesi. A breve sarà inoltre possibile accedere ai servizi del Comune di Pescaglia anche attraverso l’App Io”.