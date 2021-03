Fusione Sea Ambiente ed Ersu, Massari (Fp Cgil Lucca): “Assenza totale di trasparenza”

“Sea Ambiente ed Ersu hanno scelto di trasferire unilateralmente 19 lavoratori sui servizi di Ersu dislocandoli su Pietrasanta”.

Così Michele Massari della funzione pubblica Cgil di Lucca, che prosegue: “Questo in totale assenza di trasparenza sui processi di fusione tra le società e sulla destinazione di Sea risorse. Tutte operazioni che dovrebbero essere fatte alla luce del sole dato che si sta trattando di società interamente pubbliche”.

“Per questo lunedì – continua – si procede ad un referendum per indire lo stato di agitazione per Sea Ambiente, Sea Risorse ed Ersu. Ci aspettiamo che la società operativa locale e Reti Ambiente si decidano a convocare finalmente un tavolo di trattativa seria nel rispetto dei lavoratori, e che ci dicano come stanno realmente le cose sul processo di fusione. In alternativa – conclude Massari – si abbia il coraggio di dire laddove fosse così, che il progetto sta fallendo”.