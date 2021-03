La fontana di piazza Moro si illumina di giallo per l’endometriosi

Ieri sera (26 marzo) la fontana adiacente al palazzo comunale in piazza Aldo Moro a Capannori si è illuminata di giallo in segno di adesione da parte della commissione pari opportunità e del Comune all’iniziativa Facciamo luce sull’endometriosi lanciata dal Team Italy di WorldWide Endomarch in occasione del mese della consapevolezza dell’endometriosi per sensibilizzare le istituzioni e la comunità su una patologia ginecologica cronica e invalidante che condiziona la vita di oltre 3 milioni di donne italiane e 176 milioni nel mondo.

La fontana tornerà ad illuminarsi di giallo anche questa sera (27 marzo) e domenica sera. Il Team Italy della Worldwide Endomarch si è impegnato inoltre nell’organizzazione di una Convention online, l’Endo Social Day, dedicando l’intera giornata di domani (28 marzo), a partire dalle ore 10, all’informazione sulla malattia. Il convegno, al quale prenderanno parte medici italiani e stranieri, professionisti, figure legate al mondo dell’istituzione e del volontariato, verrà trasmesso sui canali Facebook e YouTube del Endomarch Team Italy e sarà fruibile a tutti.

La commissione pari opportunità invita chi interessato a partecipare al convegno.

La commissione pari opportunità partecipa inoltre anche al flash mob virtuale sempre promosso da Team Italy di WorldWide Endomarch in programma dalle 12 di oggi (27 marzo). Per parteciparvi basta indossare qualcosa di giallo e scattare una foto con il palmo della mano rivolto verso l’obiettivo e pubblicarla sulle proprie bacheche con gli hashtag #stopalsilenzio e #lontanemaunite e il tag @endomarchteamitaly.