Riparato il cancello della primaria di Sant’Anna: “Ma restano tanti altri problemi”

Il cancello della scuola primaria Giusti di Sant’Anna è stato sistemato ma restano ancora tanti problemi da risolvere. A segnalarlo è Filippo Panconi Acconci, rappresentante della 3B.

“Voglio ringraziare – scrive – la segreteria del sindaco Tambellini che dopo mia urgentissima richiesta via telefono dove denunciavo la gravissima inaccettabile situazione inerente la sicurezza data dall’abbattimento della recinzione esterna della scuola sul lato del campino Robinson a causa di alcuni lavori, si è immediatamente attivata facendo sistemare il problema in veramente poche ore”.

“Permangono purtroppo – aggiunge – i danni al tetto e la situazione di estremo degrado in cui versa l’area esterna e in generale la scuola: la speranza è che essendo nei prossimi giorni le attività didattiche sospese a causa della zona rossa, chi di dovere si attivi o almeno venga a rendersi conto della situazione inaccettabile, per poter avviare opere di manutenzione radicale che sicuramente da troppo tempo vengono rimandate”.