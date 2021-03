Toscana in zona rossa, il sindaco di Pietrasanta: “Per la Versilia cambia poco”

“Mi auguro che questa sia la settimana della svolta anche per la campagna di vaccinazione che sta procedendo a rilento nonostante i tanti annunci e le tante aspettative”. Il sindaco di Pietrasanta Giovannetti interviene dopo la notizia che la Toscana entra in zona rossa.

“Di fatto, per la Versilia, che in zona rossa c’è già da una settimana, cambia poco – afferma -. La nuova classificazione da regione a medio rischio ed alto rischio ci ha preso tutti alla sprovvista quando sembrava ormai certa la conferma nella fascia arancione.

“Le chiusure di singoli comuni o aree, come la Versilia, non hanno prodotto fino a questo momento l’effetto che tutti ci aspettavamo. Il sacrificio di parti del territorio non hanno evitato che tutta la regione finisse in fascia rossa – aggiunge -. A Pietrasanta quella soglia tra numero di contagi e popolazione resta sotto controllo e al di sotto dei 250 ogni 100 mila abitanti. Tecnicamente abbiamo numeri da zona arancione. Qualcuno dirà che siamo fortunati, invece io credo che sia anche merito dei cittadini e dei controlli che stiamo facendo sul territorio che non significa solo sanzionare ma essere presenti e scoraggiare il rischio di assembramenti senza azioni eclatanti. In un giorno tutto può cambiare e di questo ne siamo consapevoli. La diffusione del virus dipende solo ed esclusivamente dai nostri comportamenti”.