Lucchese a caccia dell’impresa ad Alessandria: Bianchi in tribuna (3-1)

Alessandria – Lucchese 3-1

ALESSANDRIA: Pisseri; Celia, Parodi, Eusepi, Arrighini, Bruccini, Mustacchio, Prestia, Cesarini, Macchioni, Di Gennaro. A disp.: Crisanto, Chiarello, Cosenza, Di Quinzio, Gazzi, Corazza, Crosta, Mora, Giorno, Bellodi, Rubin, Stanco. All. Longo

LUCCHESE (3-5-2): Biggeri; Panariello, Benassi, Dumancic; Pellegrini, Sbrissa, Meucci, Panati, Lo Curto (25′ st Adamoli); Nannelli, Petrovic (25′ st Marcheggiani). A disp.: Pozzer, Lionetti, Cellamare, Dalla Bernardina, Solcia, Forciniti, Maestrelli, De Vito, Durante, Galardi. All. Lopez

ARBITRO: Stefano Nicolini di Brescia (Pellino di Frattamaggiore e Franco di Padova)

MARCATORI: 8′ pt Petrovic, 14′ pt Arrighini, 24′ pt Bruccini, 28′ pr Arrighini

NOTE: Ammoniti: Pisseri, Benassi

Vincere per continuare la scalata per la salvezza. Dopo la fondamentale vittoria nel derby salvezza con la Pistoiese, la Lucchese torna in campo nel lunch match contro l’Alessandria. Al Giuseppe Moccagatta serve un’impresa: i grigi sono una squadra in salute (a +30 dai rossoneri) e grazie ai due successi negli scontri diretti, in casa con il Renate e quello di lunedì (22 marzo) a Vercelli, sono pronti a giocarsi le proprie fiches al tavolo delle pretendenti al successo finale.

Serve una grandissima gara da parte dei rossoneri, ma portare a casa i tre punti potrebbe svoltare il campionato: l’Olbia e soprattutto la Pistoiese nella giornata di ieri hanno perso in casa con Albinoleffe e Lecco, offrendo alla Lucchese la ghiotta chance di scalare una posizione (in attesa dei recuperi) e accorciare ulteriormente la classifica.

Assenza pesantissima per i rossoneri, che devono fare a meno del capocannoniere del campionato: Flavio Junior Bianchi, dopo aver accusato un problema muscolare alla vigilia, non ce la fa e va in tribuna. L’unico cambio, rispetto agli undici scesi in campo nel derby con la Pistoiese, è Dumancic: davanti dovrebbe scalare Nannelli ad affiancare Petrovic, con Pellegrini esterno del 3-5-2. Una formazione difensiva per mister Lopez, con Marcheggiani che parte dalla panchina.

La parola passa la campo: calcio di inizio alle 12,30 allo stadio Moccagatta.