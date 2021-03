Summer Festival 2021, si lavora per realizzare da 6 a 8 concerti sugli spalti delle Mura a settembre: “Saranno i luoghi più sicuri al mondo”

Con l’arrivo dell’ora legale le giornate si sono allungate e si entra nella stagione primaverile, ma la mente già è proiettata verso gli assolati giorni di calura estiva e a Lucca l’estate vuol dire anche l’inizio dei concerti del Lucca Summer Festival.

L’emergenza sanitaria ha tagliato le gambe al settore dell’intrattenimento e purtroppo lo scorso anno Lucca è stata orfana di uno degli eventi più belli della città, quest’anno però c’è un sano ottimismo sulla possibilità di poter assistere ad alcuni concerti e respirare un po’ di normalità.

A fornire questa speranza sono le notizie che arrivano da alcuni paesi europei come la Spagna, in cui 5 mila persone hanno potuto partecipare ad un concerto, dopo essersi sottoposti a test antigenico e con l’obbligo di indossare mascherine Ffp2.

“Conosciamo bene le misure di sicurezza prese a Barcellona, in Spagna, le abbiamo presentate mesi fa al Cts, la formula è già ampiamente conosciuta da parte dei tecnici del governo – spiega il patron del Lucca Summer Festival, Mimmo D’Alessandro – Attualmente stiamo lavorando per spostare la programmazione dei concerti a settembre, prima di settembre non si parte”.

Su questo D’Alessandro è certo, i concerti andranno spostati a fine estate, con la speranza di trovare la formula giusta per renderli sicuri. “Abbiamo al vaglio una formula che prevede la presenza di 6mila posti a sedere, il tutto in estrema sicurezza. Io penso che grazie al protocollo Covid che utilizzeremo, i concerti risulteranno i luoghi più sicuri al mondo”. Una formula che dovrebbe essere già rodata durante l’estate negli altri eventi che sono previsti.

“Non solo il concerto di Barcellona – prosegue D’Alessandro – anche in Olanda e gran Bretagna si stanno utilizzando varie formule e ricordiamo in oltre che nel mese di giugno partiranno gli europei di calcio e anche li sarà previsto un numero di spettatori, si parla di 20-25 mila persone”.

Un ritorno graduale alla normalità, quest’anno si prevede una situazione di working progress, per ritornare ad in full capacity direttamente l’anno prossimo. Per il 2021 molte limitazioni rimarranno, ma finalmente dagli operatori del settore si respira un sano ottimismo di tornare presto a lavorare a pieno ritmo. Intanto gli studi proseguono: “Un protocollo super sicuro che permette di svolgere i concerti all’aperto con distanziamento di sicurezza in base ai metri quadri, questi 6 mila posti andrebbero messi sotto le mura – continua Mimmo – Naturalmente se le istituzioni ce lo permetteranno, ma noi non stiamo lasciando niente al caso e continuiamo a studiare per rendere i concerti i luoghi più sicuri al mondo”.

A traghettarci verso il ritorno alla normalità, sarà indispensabile il piano vaccinale, secondo Mimmo D’Alessandro: “Vaccinatevi! – è l’appello del patron della Summer Festival – Dobbiamo fare in modo di vaccinarci tutti, non come dice qualcuno a Lucca. Per noi il vaccino è la salvezza della salute, dell’economia e l’unico modo per ritornare finalmente a vivere”.

Secondo D’Alessandro per settembre potranno svolgersi sotto le mura 6-8 concerti, con delle rigorose misure di distanziamento e posti a sedere, per sapere con certezza le nuove date bisognerà attendere metà aprile.