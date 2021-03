Via Nottolini, l’appello del Comitato per San Concordio: “Sì al ripristino della vecchia fontana”

Ripristinare la vecchia fontana in via Nottolini. E’ questo l’appello lanciato dal Comitato per San Concordio e da altre tre associazioni culturali del territorio ai consiglieri comunali in vista del voto sulla mozione che sarà presentata dalla minoranza nella seduta di domani (30 marzo).

“I cittadini chiedono una cosa semplice, facilmente fattibile e di poco costo, cioè rimettere la vecchia fontana, che ora giace nel deposito comunale, al suo posto, lungo il muro della ferrovia oppure lungo la strada del tempietto, senza né demolire il nuovo fontanello, che sarebbe troppo costoso, e senza interferire minimamente con la nuova pista ciclabile – si legge nella nota congiunta -. Anche in viale Giusti è stato collocato un fontanello, ma non per questo è stata tolta la vecchia fontana; lo stesso si può fare in via Nottolini, dove tra l’altro, se ci fossero tutte e due come accade in viale Giusti, le code per prendere l’acqua si dimezzerebbero”.

“Non era antica, non era bella, ma era coeva al contesto di inizio secolo di via Nottolini, ed era molto frequentata e amata dai sanconcordiesi – va avanti la nota -. Era l’ultima delle 5 fontane, partendo dal Tempietto di Guamo in direzione Mura, poste a corredo dell’acquedotto monumentale ed era perfettamente identica ad alcune fontane del centro storico: in ghisa con impresso lo stemma del Comune, rubinetto a stella in ottone, poggiata su un alto monoblocco in pietra grigia a sua volta posato su una pavimentazione in pietra delimitata da cordolo”.

“Con la rimozione della vecchia fontana di via Nottolini, cui generazioni di sanconcordiesi hanno attinto ‘l’acqua buona’ per la tavola – concludono comitato e associazioni – è stato tolto al quartiere un piccolo pezzetto di memoria e di identità, rimettetecela, per favore, senza bisogno di andare a toccare fontanello e pista ciclabile, è cosa facilmente fattibile e di poco costo”.