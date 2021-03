Altopascio, torna il corso gratuito di massaggio infantile

Torna il corso gratuito di massaggio infantile organizzato dal Comune di Altopascio, in collaborazione con Asl Toscana Nord-Ovest, nell’ambito del progetto di sostegno alla genitorialità Tu Qui, promosso dall’amministrazione comunale di Altopascio e dal settore servizi educativi. Dopo le precedenti edizioni, molto apprezzate e partecipate, il corso si sposta ora online: i neo-genitori avranno così, seppur a distanza, la possibilità di imparare un nuovo modo per stare insieme al proprio piccolo, approfondire le peculiarità del massaggio infantile, scoprirne vantaggi e benefici per se stessi e per il proprio bambino. Le mamme e i papà con bambini da 0 a 12 mesi potranno, quindi, partecipare da casa alle lezioni tenute dalla dottoressa Silvia Cerri, insegnante dell’Associazione italiana massaggio infantile (Aimi) e apprendere questa antica tradizione che favorisce e migliora la relazione genitore-bambino.

Il corso, formato da cinque incontri di un’ora ciascuno, si terrà il pomeriggio alle 17. I genitori possono partecipare singolarmente, in coppia, e con il proprio bambino. A ogni incontro sarà insegnata una parte della sequenza del massaggio e i partecipanti si confronteranno su importanti aspetti che riguardano la relazione genitore – bambino: rilassamento, contenimento, legame madre-padre-bambino, addormentamento, prevenzione delle coliche e, più in generale, il ruolo del massaggio durante la crescita.

Il massaggio infantile, infatti, ha effetti positivi sullo sviluppo e sulla maturazione del bambino a diversi livelli: è possibile, attraverso il massaggio, accompagnare, proteggere e stimolare la crescita e la salute del piccolo; il massaggio è inoltre un mezzo privilegiato per comunicare, facilita la conoscenza delle parti del corpo, aiuta a scaricare le tensioni, stimola, fortifica e regolarizza il sistema nervoso, circolatorio, respiratorio e gastrointestinale. Il massaggio può inoltre essere proposto in situazioni particolari, per i bambini nati prematuri, ospedalizzati, con bisogni speciali, in adozione o in affidamento.

Il corso, gratuito, partirà al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Per informazioni e iscrizioni: Servizi al cittadino – Servizi educativi, via Casali, 26 Altopascio; 0583.216907 – 0583.216353; servizi.educativi@comune.altopascio.lu.it