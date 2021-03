Si illumina il nuovo parcheggio della scuola elementare di Vallebuia. La giunta Tambellini stamani (30 marzo) ha approvato il progetto esecutivo redatto da Lucca Riscossioni Servizi che, per una somma di 9.683 euro, prevede l’installazione di 3 nuovi punti luce a led e la sostituzione di un’armatura già esistente, che renderanno l’area dedicata alla sosta completamente fruibile anche nelle ore serali e notturne.

Il parcheggio, costato 98mila euro, è stato voluto dai cittadini e, in particolare, dai genitori della scuola, che hanno preso parte ai Lavori pubblici partecipati. Gli interventi, che hanno interessato un’area di circa 900 metri quadrati, sono iniziati nel mese di giugno dello scorso anno e terminati all’inizio del mese di settembre, in tempo per l’avvio dell’anno scolastico. In questo modo la scuola è stata dotata di una nuova area di sosta con 15 posti auto, di cui uno riservato alle persone con disabilità, e una fermata protetta per l’autobus.

L’intervento, che ha dovuto tenere conto del vincolo paesaggistico posto sull’area, è consistito nell’allargamento di via della Billona dove è stato realizzato un nuovo accesso all’area a parcheggio. Il muro di contenimento del poggio è stato arretrato ed è stato ricavato un apposito golfo per la fermata protetta del bus. Tra la scarpata e l’area di sosta sono stati messi a dimora tre nuovi alberi. Infine, lungo la viabilità interna al parcheggio è stato costruito un marciapiede che corre sul lato della scuola. Contestualmente a questi lavori è stato aperto un varco lungo la recinzione laterale della scuola (lato sud) e installato un cancello per l’accesso pedonale al plesso scolastico.

“Siamo molto soddisfatti di questo intervento – dichiara il sindaco Alessandro Tambellini – che rende l’entrata e l’uscita dalla scuola molto più semplice sia per i bambini che per i genitori che li accompagnano. Del resto il parcheggio era stato voluto proprio dai cittadini nel corso degli incontri di partecipazione sui lavori pubblici, che avevamo promosso con l’intento preciso di far scegliere agli abitanti di ogni zona la priorità in termini di infrastrutture e servizi. In particolare, per Vallebuia, il parcheggio rappresenta un elemento di ulteriore interesse per la scuola, che propone progetti e iniziative eccellenti per quanto riguarda la crescita e la didattica dei ragazzi, oltre a essere un vero e proprio presidio sociale, aggregativo end educativo per quel territorio”.

I lavori per l’installazione dei nuovi punti luce termineranno entro il mese di maggio.