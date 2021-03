Cava sequestrata, l’opposizione: “Gli amministratori cosa aspettano a dimettersi?”

Dopo il sequestro della cava Prispola nell’inchiesta sul “Sistema Vagli”, il gruppo di opposizione, Per Vagli e Roggio, torna ad attaccare l’amministrazione comunale.

“Sapevamo che saremmo arrivati a questo punto – tuona l’opposizione -. Per questo in consiglio comunale abbiamo sempre votato contro alle assegnazioni delle cave che a nostro giudizio non seguivano un iter corretto. In questi due anni abbiamo allegato numerosi documenti riguardanti le cave e cercato di spiegare ai consiglieri di maggioranza che andando avanti su queste cose, come se niente fosse, avrebbero messo in difficoltà non solo le casse del comune ma anche i lavoratori dando false speranze su situazioni che poi si sarebbero rivoltate loro contro. La domanda è sempre la stessa: cosa aspettano a dimettersi gli amministratori che hanno portato il paese in questa situazione? Lasciate Vagli e i Vaglini liberi di riprendersi la propria dignità”.