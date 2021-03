Disoccupati, in 34 trovano lavoro grazie al progetto del Comune

Il progetto VeLa mette in rete enti, aziende e associazione: sono 34 le persone fragili e disoccupate che tramite questa iniziativa hanno ottenuto un contratto di lavoro, 128 persone formate, 64 tirocini attivati all’interno di aziende locali.

Questi i numeri del progetto Verso il lavoro (VeLa), gestito dal Comune di Lucca insieme con i Comuni della piana e rivolto a soggetti disoccupati o inoccupati, in particolare condizione di svantaggio socio-economico.

Le 128 persone selezionate, 62 uomini e 66 donne hanno potuto partecipare a corsi per la formazione obbligatoria per sviluppare competenze trasversali necessarie per sapersi muovere nei contesti lavorativi. Il passo successivo è stato l’inserimento in tirocinio di 64 partecipanti, 30 donne e 34 uomini. Questa fase è stata segnata notevolmente dalla pandemia e dal relativo lockdown, ma ha comunque consentito alla maggioranza degli stagisti di poter fare esperienza diretta sul campo, all’interno di aziende locali di diversi settori: ristoranti, negozi, panifici, cooperative sociali, aziende agricole e dell’artigianato. Al termine degli stage formativi, 34 persone hanno ottenuto un contratto di lavoro (19 uomini e 15 donne): 6 persone a tempo indeterminato, 18 a tempo determinato, 1 persona ha ottenuto un contratto di apprendistato, 2 persone un tirocinio, 7 persone un contratto di lavoro domestico.

“Il progetto si è concentrato su situazioni di fragilità temporanea – spiega l’assessora alle politiche sociali Valeria Giglioli – con particolare attenzione alle donne sole con figli a carico, ai disoccupati che vivono in famiglie problematiche, alle persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito, a chi è inserito in strutture di accoglienza o in programmi di intervento per l’emergenza abitativa, alle vittime di tratta e alle vittime di violenza nelle relazioni familiari e di genere. Il fatto che il 26 per cento degli utenti iniziali sia riuscito a entrare o rientrare nel mondo del lavoro e che tutto questo sia avvenuto in periodo di emergenza pandemica – prosegue l’assessora – dimostra che ‘Verso il Lavoro’ è un progetto vincente proprio per il tipo di modello proposto, che mette a sistema le energie migliori, da parte delle persone partecipanti che hanno voluto rimettersi in gioco, da parte degli enti e delle associazioni del terzo settore che hanno fornito strumenti e competenze, da parte delle aziende locali che hanno potuto conoscere e formare le persone e verificare che poteva essere un buon investimento continuare la collaborazione con loro”.

Grazie al progetto Verso il lavoro sono state attivate 68 convenzioni con aziende locali, 56 di esse hanno accolto uno o più tirocinanti. Delle 34 persone che hanno ottenuto un contratto di lavoro, 16 erano già in carico ai servizi sociali e in questo modo hanno dunque una concreta possibilità di realizzare un proprio percorso di indipendenza.

VeLa è stato finanziato dalla Regione Toscana, Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale settore Innovazione sociale. Il progetto è stato gestito dal Comune di Lucca, in qualità di ente capofila individuato dalla Conferenza zonale dei sindaci della piana di Lucca, in partenariato con la Caritas diocesana, le agenzie formative Percorso e Zefiro, i consorzi Co&So e Mestieri Toscana, le cooperative sociali Calafata e Giovani e Comunità. Dopo il successo di questa prima edizione, si sta già lavorando alla seconda.