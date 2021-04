Patrocinio, valorizzazione e promozione delle attività che fanno consegne a domicilio: il Comune cerca immagini, filmati, testi, foto per creare un grande collage della Lucca che si è rinnovata, reinventata e mai fermata in questi mesi.

È l’iniziativa promossa dal Comune di Lucca e, in particolare, dall’assessora alle attività produttive, Chiara Martini. A questo proposito, gli esercenti che lo vorranno potranno inviare un’email all’indirizzo suap@comune.lucca.it, contenente un testo, una foto o un video che raccontino che cosa stia significando per loro fare consegna a domicilio a Lucca, come stanno organizzando il servizio, in quali storie si sono imbattuti.

Il Comune raccoglierà tutto il materiale arrivato e lo promuoverà sui propri canali, così da diffondere e divulgare maggiormente il messaggio e le iniziative messe in campo.

“Voglio esprimere la massima riconoscenza, mia e di tutta l’amministrazione comunale – spiega l’assessora Martini – a quelle attività che da un anno, instancabilmente, stanno effettuando consegne a domicilio, ai cittadini in quarantena e, in generale, a chiunque richieda questo servizio. In questa ottica, e per valorizzare maggiormente l’iniziativa, abbiamo deciso di prorogare anche per tutto il mese di aprile la gratuità dei permessi E per i mezzi che fanno consegne, così che non debbano preoccuparsi delle Ztl e abbiano libero accesso al centro storico. È nata così l’idea di continuare nell’opera di valorizzazione e promozione: un’opera iniziata lo scorso anno, che ora ci piacerebbe rinnovare ed estendere, utilizzando anche direttamente i materiali, le fotografie, le suggestioni, i testi e i filmati prodotti dalle stesse attività commerciali e artigianali nel corso di questo anno, durante il primo lockdown e anche nei mesi successivi. È gradita ancora di più la presenza di immagini che valorizzino anche il nostro territorio, la città, il centro, la periferia: tutto il materiale arrivato sarà utilizzato sui mezzi di comunicazione del Comune di Lucca, così da moltiplicare il messaggio, sostenere le singole attività, consentire loro di farsi conoscere ancora di più”.