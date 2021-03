Prendere il diploma online in soli dodici mesi: come funziona

Oggi non possedere un titolo di studio adeguato può essere causa di enormi problemi, non solo a livello lavorativo ma anche a livello sociale. È risaputo infatti che non possedere un lavoro, o non possedere un lavoro remunerato in modo adeguato, determina un inevitabile senso di malcontento. Fortunatamente oggi esistono diverse scuole, private e paritarie, che permettono a migliaia di studenti ogni anno di conquistare la tanto ambita maturità. Il diploma, a prescindere da quale esso sia, è un presupposto quasi indispensabile per essere assunti da un qualsiasi datore di lavoro, pubblico o privato che sia. In molti inoltre, nonostante siano riusciti a trovare un impiego senza diploma, sono “costretti” a rimettersi nuovamente sui libri per poter fare carriera nel proprio settore e per ottenere così una retribuzione maggiore.

Come scegliere una scuola online

In internet ci sono migliaia di istituti che propongono agli internauti svariati percorsi di formazione online, funzionale al conseguimento del diploma di maturità. Non è sempre semplice districarsi in questo groviglio di offerte di formazione, è sempre consigliabile, onde evitare brutte sorprese, mettersi in contatto solo ed esclusivamente con scuole riconosciute dal Miur. In caso contrario infatti, il rischio è quello di conseguire un titolo di studio che non è riconosciuto (né in Italia né altrove) come un diploma di maturità. È consigliabile quindi visionare in modo molto attento i vari siti ufficiali degli istituti in modo da poter valutare i pro e i contro dei singoli istituti. Per farlo occorrono pochi e semplici click, questo è sicuramente uno degli svariati vantaggi che ruotano attorno al mondo della didattica telematica.

Conseguire il diploma di maturità in soli dodici mesi

Un altro vantaggio che attira sempre più studenti verso questa particolare offerta didattica è la possibilità di conseguire il diploma in un anno. Per chi lavora o per chi ha impegni familiari, è sicuramente un’ottima notizia sapere che ha la possibilità di rimediare all’errore commesso anni fa e di ottenere il diploma in un solo anno. Questo ovviamente non significa che basta pagare per ottenere la maturità, anche nelle scuole online infatti è fondamentale studiare e prepararsi al meglio in vista dell’esame di maturità che avrà luogo negli stessi giorni degli istituti pubblici. L’unica differenza, sostanziale, è che tale offerta di formazione permette ai singoli studenti di organizzare al meglio il proprio tempo libero. Il che significa che si è liberi di seguire una lezione in diretta oppure di vederla di notte, di mattina, o magari durante il tempo libero mentre si è a lavoro. Tutto ciò è possibile grazie alla tecnologia e-learning, questo infatti permette anche a chi ha impegni di vario genere di realizzare il suo obiettivo: diplomarsi. Tutto ciò che ci vuole è un pizzico di buona volontà e studiare al meglio il piano didattico predisposto dai docenti che, in genere tengono conto dei fattori personali degli studenti. È ovvio che i professori possano essere più indulgenti nei confronti di chi dopo anni e anni ha dovuto fare nuovamente i conti con i libri rispetto a chi ha abbandonato la scuola solo da qualche anno. In molti possono essere scettici in merito al breve lasso di tempo per conseguire il diploma, dodici mesi infatti possono sembrare pochi, tuttavia, le sessioni di studio sono volte proprio a velocizzare tutto il processo di apprendimento in modo da garantire una preparazione celere.

Quanto costa prendere il diploma online

È logico che i costi necessari per poter conseguire il diploma di maturità presso una struttura privata sono maggiori rispetto alla scuola pubblica. La disparità di prezzo è giustificabile in virtù dei diversi servizi che offrono le due strutture, le scuole private ad esempio mettono a disposizione degli studenti dei tutor professionali a cui possono rivolgersi inviando una semplice mail per qualsivoglia incomprensione in merito agli argomenti del programma. Ovviamente non esiste un prezzo preciso in astratto, questo varia infatti a seconda di diversi fattori come ad esempio la scuola, il diverso tipo di diploma, le modalità di frequenza, seguire un corso online ad esempio ha un costo notevolmente inferiore rispetto ad un corso che prevede la presenza obbligatoria in aula.

A prescindere dai diversi prezzi richiesti dalle scuole private, è necessario aggiungere a questi anche due tasse obbligatorie: quella necessaria per prenotarsi all’esame di maturità e quella per poter ritirare il diploma. La cosiddetta tassa d’esame deve essere versata nel momento in cui viene ufficialmente presentata la domanda di iscrizione alla maturità. L’importo preciso, visionabile anche sul sito ufficiale Miur, è di euro 12,09 e il pagamento non è rateizzabile (ai sensi di cui all’articolo 3 del Decreto Ministeriale Finanze 16. 09. 1954). La tassa ulteriore, ovvero quella necessaria per poter ritirare successivamente il diploma, deve anch’essa essere corrisposta in un’unica soluzione al momento della consegna del titolo di studio. L’importo preciso è di euro 15.13, tuttavia, la legge prevede anche alcuni esoneri indicati precisamente nella circolare ministeriale 15 05 1987 n. 146.