Prosegue l’impegno della società di mutuo soccorso per sostenere le persone in difficoltà

Da ormai un anno è attiva una campagna di solidarietà a sostegno di persone e nuclei familiari in difficoltà a causa dei gravi problemi creati e/o aggravati dall’emergenza Covid 19.

Alla Casa del Popolo di Verciano, la Società Popolare di Mutuo Soccorso Garibaldi e la Rete di solidarietà popolare (costituita da associazioni, gruppi, collettivi e movimenti di Lucca e della Piana) ogni sabato raccolgono e distribuiscono generi di prima necessità. Inoltre, da circa un paio di mesi, un gruppo di volontarie e volontari allestisce tutti i sabato mattina un banchetto al mercato contadino del Foro Boario per raccogliere prodotti ortofrutticoli.

Ogni sabato vengono quindi consegnati dai 15 ai 20 pacchi per le esigenze di circa 80 persone (un terzo minori) ed accolte 4-5 persone allo sportello sociale tenuto da Potere al Popolo da circa un anno. Queste attività, oltre ad essere indispensabili per venire incontro alle più elementari esigenze di vita, sono un’occasione per stabilire contatti in un’ottica di scambio e di presa di coscienza di diritti inalienabili. In altre parole, per ricreare uno spirito mutualistico nella nostra comunità disgregata.

“Tutto ciò – leggiamo nella nota – è stato possibile grazie al sostegno di tante persone, gruppi, collettivi, associazioni e organizzazioni e rappresentanze sindacali che in questi mesi hanno contribuito in vari modi: portando i generi di prima necessità direttamente alla casa del popolo e ai punti di raccolta o dando contributi economici, utilizzati anche per aiutare le famiglie coi pagamenti di bollette, affitti, visite mediche e altre spese impellenti. Ma l’emergenza continua e la solidarietà non si può fermare”.

“I/le 40 volontari/e che settimanalmente danno la loro disponibilità a organizzare logisticamente la raccolta e la distribuzione – leggiamo – con ritiro di beni alimentari e di abiti, preparazione dei pacchi spesa, consegna a domicilio alle famiglie impossibilitate a venire alla Casa del Popolo, organizzazione e mantenimento del guardaroba, continuano ad impegnarsi ma è fondamentale che sia costante il flusso di donazioni e contributi per garantire il soddisfacimento delle richieste e per sostenere le spese per tenere aperta la Casa del Popolo, in un periodo in cui non sono possibili iniziative di autofinanziamento”.

Si ricordano pertanto le modalità per contribuire: Consegna dei beni di prima necessità e/o di contributi in contanti il sabato mattina al banchetto al mercato contadino del Foro Boario o il pomeriggio dalle 15 alle 18 alla Casa del Popolo in via dei Paoli 22 a Verciano, Capannori; Versamenti con bonifico intestato a “Società Popolare di Mutuo Soccorso G. Garibaldi”, con causale “Cassa di Resistenza”, all’IBAN IT49G0103013710000000395784

Acquisto dei beni di prima necessità da lasciare presso le attività commerciali che hanno aderito alla raccolta: Frantoio Sociale del Compitese di Pieve di Compito, Botteghino di Sorbanello, Sigma di Segromigno in Monte, Ekom di Antraccoli, Lidl di San Concordio e di Sant’Anna, Alimentari Viani Francesco alla Cappella, Alimentari da Piero di Sant’Anna, Minimarket Chifenti all’Arancio, Macelleria da Pietro di San Vito, New Srilanka Market all’Arancio, Super Risparmio di Pontetetto, Ideal Bimbo di San Concordio, Tigotà di Lunata, Parrucchiera Paola di Rughi, Centro Stampa Alfa di San Concordio, Edilizia Baldocchi di San Leonardo in Treponzio.

Per maggiori informazioni è possibile consultare le pagine Facebook ‘Casa del Popolo Lucca’, ‘Società di Mutuo Soccorso Lucca’ e ‘Potere al Popolo Lucca’ o scrivere alle mail mutuosoccorsogaribaldi@gmail.com e palplucca@gmail.com.

“La Società Popolare di Mutuo Soccorso e la Rete di solidarietà popolare – concludono – colgono l’occasione anche per esprimere massima vicinanza e sostegno allo sciopero a oltranza dei lavoratori e delle lavoratrici della Texprint di Prato, che nelle scorse settimane hanno pure subìto cariche da parte delle forze dell’ordine. La Spms ha sottoscritto l’appello a sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici e ha contribuito di recente alla Cassa di Resistenza appositamente creata da SI Cobas per continuare questa lotta”.