Covid, all’ospedale Versilia i primi trattamenti con gli anticorpi monoclonali

Sono stati eseguiti in questi giorni all’ospedale Versilia, i primi trattamenti con gli anticorpi monoclonali.

Come noto, la somministrazione della terapia con anticorpi monoclonali, è indicata esclusivamente per una determinata e circoscritta categoria di pazienti positivi al coronavirus, che abbiano condizioni cliniche lievi o moderate (che non hanno quindi necessità di essere ricoverati in ospedale) e che presentano alcuni specifici fattori di rischio.

In Versilia, ad oggi, i trattamenti hanno riguardato tre pazienti, individuati nell’ambito dei percorsi previsti dai protocolli sanitari specifici per questo tipo di terapia.

Ai tre pazienti già trattati se ne aggiungerà un quarto, a cui il trattamento sarà somministrato nei prossimi giorni.