Da Massarosa all’hub vaccinale di Viareggio. Rosi, Barsotti e Mauro: “Ottima organizzazione”

I consiglieri comunali del partito democratico di Massarosa Damasco Rosi e Simona Barsotti, insieme al consigliere comunale di Massarosa Futuro Francesco Mauro hanno effettuato un sopralluogo all’hub anti Covid, il centro vaccinale della Versilia allestito dalla Asl nei locali comunali dell’ex circoscrizione Terminetto a Viareggio e si sono confrontarsi con il direttore della zona distretto della Versilia dottor Alessandro Campani in merito all’andamento della campagna vaccinale nel nostro territorio.

Questo presidio, entrato in funzione il 4 febbraio scorso, è stato uno dei primi in Toscana ed attualmente effettua dalle 500 alle 700 vaccinazioni al giorno con una potenzialità di 1.400, un numero che ovviamente dipende alla fornitura delle dosi messe a disposizione.

“Abbiamo potuto riscontrare – dichiarano Rosi, Barsotti e Mauro – un’ottima organizzazione garantita dal personale sanitario della Asl Toscana Nord Ovest, dai collaboratori e dai volontari della protezione civile e di altre associazioni impegnate anche, in alcuni comuni, nel trasporto delle persone in difficoltà dalla propria abitazione al centro. Efficienza, velocità e gentilezza dunque con appuntamenti che vengono rispettati in modo puntuale“.

“Ci auguriamo – concludono i consiglieri – che nelle prossime settimane le case farmaceutiche garantiscano al nostro paese e alla nostra regione un continuo approvvigionamento dei vaccini così da poter accelerare ancora di più verso l’immunizzazione di massa, questo centro potrà così raddoppiare il numero delle somministrazioni ed andare a pieno regime”.