Lavoro, la Ego ricerca fitness & wellness trainer

Ricerca di lavoro alla Ego Wellness di Lucca. L’azienda, infatti, cerca fitness & wellness trainer.

“Noi – dicono dalla realtà di Sant’Alessio – crediamo fortemente che il nostro settore sia davvero una chiave di volta per il prossimo futuro e che darà un fondamentale contributo alla vera ripartenza di tutti. Il benessere delle persone parte proprio dal prendersi cura di sé attraverso l’acquisizione di sane e corrette abitudini, e in questo terribile anno lo abbiamo vissuto tutti, come non mai, sulla nostra pelle. Forti di questa assoluta convinzione quindi, la nostra azienda continua ad avere piena fiducia nel futuro e ad investire per poter aiutare più e meglio le persone a stare bene, a prendersi cura della propria salute. Per questo apriamo le selezioni di trainer di talento e di prospettiva nell’area fitness e/o piscina“.

“Se anche tu ami aiutare le persone a muoversi per migliorarsi e stare bene, se anche tu sei carico di energia e hai tanta voglia di crescere professionalmente, non perdere l’opportunità di entrare a far parte del nostro fantastico team. Noi cerchiamo ‘’belle persone’’ con grande entusiasmo, passione per il fitness e per il wellness a 360 gradi, predisposizione alla relazione, orientamento al lavoro per obiettivi, al lavoro di gruppo, al miglioramento continuo”.

Chi è interessato può inviare curriculum e un breve video di presentazione alla mail info@egowellness.it.