Una canzone dedicata al padre scomparso ha preso vita grazie al contributo di alcuni musicisti lucchesi.

Da oggi Fabrizio Corona, da poco tornato a scontare la sua pena, ha un legame speciale con la nostra città: il progetto nasce da una lunga amicizia con il cantante Pierluigi Chiarelli, che racconta: “Fabrizio ha deciso di scrivere la canzone dopo la scomparsa di suo padre che lo ha molto turbato. Il titolo della canzone è Papà Vittorio aiutami tu, titolo che Corona ha cambiato ben tre volte, anche poco prima di tornare in carcere”.

Foto 3 di 6











“A questa canzone – spiega Chiarelli – hanno partecipato diversi artisti lucchesi e noti nella musica come Federico Pedichini, noto compositore e fonico dal grande estro che ha seguito ogni parte di arrangiamento e melodia compreso il mix e mastering. Al basso, con un’ampia esperienza nei vari festival, Maurizio Mazzanti. Alla chitarra classica e elettrica il giovane musicista e promessa di Lucca Emanuele Volpi, insegnante privato e studente del Boccherini”.

A prestare la voce al testo, invece, è lo stesso Chiarelli: “Ho iniziato a cantare a 11 anni. Alle scuole medie mi scoprì la professoressa di musica Carla Nolledi, da allora la musica mi ha preso e non mi ha più lasciato. Iniziai da subito a studiare canto alla scuola di Saranno Famosi a Pisa dalla docente Barbara Ambrosini. Dopo ho seguito lezioni con Loredana Lubrano e infine ho studiato due anni alla scuola vocal coaching di Luca Jurman a Milano”.

Chiarelli ha partecipato a diversi concorsi regionali e nazionali tra cui un terzo posto al Festival di Saint Vincent, un 12esimo posto ai casting di X Factor e un secondo posto al Festival del Tirreno. Poi l’amicizia con Fabrizio Corona e l’inizio di un rapporto musicale.

“Fabrizio – racconta – è autore di ben quattro libri ma mai aveva scritto una canzone. Scrivendo una lettera al padre Pierluigi e Federico hanno creato il testo della canzone. Non è stato semplice poiché la lettera era molto lunga. Nel videoclip on line su YouTube avrebbe dovuto esserci anche Corona ma pochi giorni prima del video è stato arrestato. Il video – spiega – è stato comunque girato a casa sua inquadrando foto inedite del padre e di lui da piccolo. Lui stesso dal carcere ha dato direttive scritte su come doveva esser girato il video. La canzone attualmente è disponibile su tutte le piattaforme online. Ringrazio tutti quelli in cui hanno partecipato a questo piccolo grande progetto”.