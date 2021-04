Il mare d’inverno per promuovere Pietrasanta (e la Versilia) oltre l’estate. Per 24 settimane, ogni domenica, sul profilo Instagram Pietrasanta Eventi del Comune di Pietrasanta e sul gruppo Facebook GoVersilia le foto dell’inverno pietrasantino hanno raccolto like e rilanciato, nonostante la pandemia, la Piccola Atene anche in chiave invernale. Il mare, questo il messaggio, si può vivere tutto l’anno. E’ una meta sempre perfetta per una passeggiata in solitaria, per la pesca, per fare surf, per leggere un libro o rilassarsi, per amarsi ed innamorarsi, per riflettere ed apprezzare la fortuna di essere in un posto meraviglioso.

Un progetto nato dalla collaborazione con il gruppo Facebook GoVersilia che ha selezionato e fornito le fotografie che domenica dopo domenica si sono avvicendate sulla pagina Instagram. Migliaia i like incassati, centinaia i commenti degli utenti che hanno rilanciato e condiviso i contenuti firmati da tanti fotografi che si sono messi a disposizione del progetto. Grazie agli amministratori di GoVersilia ogni fotografia è stata accompagnata, oltre che dal nome dell’autore, dal titolo e da una breve didascalia. A causa della pandemia il gruppo GoVersilia ha concesso ai partecipanti di scattare fotografie senza limiti di territorio, in modo da permettere a tutti coloro che amano Pietrasanta e la Versilia, di viverla tutto l’anno anche in modalità virtuale.

Foto 2 di 2



“Il mare d’inverno si è rivelata una campagna potente nell’ambito del nostro progetto #Pietrasanta365 che da quasi un anno stiamo veicolando attraverso i media, il web ed i social. – spiega il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti – Nonostante la pandemia la nostra attività di comunicazione, promozione e creazione di contenuti turistici e culturali non si è mai fermata. Abbiamo continuato a costruire eventi ed iniziative per veicolarle sul web e comunicarle al meglio delle nostre possibilità. I risultati ci danno ragione. Tutti i nostri canali sono cresciuti. La nostra pagina Facebook è la seconda più seguita in Toscana raggiungendo punte anche di 600 mila utenti in un mese, il sito ha raggiunto il traguardo record di 2 milioni di accessi, e così vale per tutti gli altri strumenti di comunicazione. Il risultato è una città che è sempre rimasta visibile anche nei momenti più bui”.

Il progetto del mare da vivere tutto l’anno è stato scandito dagli hashtag #ilmaredinverno #GoVersilia #Pietrasanta365 #PietrasantaEventi. Al progetto hanno contribuito, sul profilo Instagram, le foto selezionate di Angelo Lunardi, Mario Fornari, Katia Corfini, Luigi Piccirillo, Debora Gennari, Giulio Maggi, Michela Giannecchini, Dora Luisi, Marco Capitanini, Gabriele Tizzani Bergamini, Carolina Pellizzari, Silvio Catani. Tantissimi i fotografi che hanno popolato il gruppo di GoVersilia con i loro scatti.

“Ringrazio gli amministratori di GoVersilia per averci regalato contenuti bellissimi, prospettive diverse e personali del nostro mare, e quindi originali, e soprattutto per averli messi a disposizione della comunità aiutandoci a veicolare la bellezza, l’unicità ed anche un pizzico di nostalgia del nostro mare e della nostra città. Non appena sarà possibile, e potremo tornare ad incontrarci in presenza, valorizzeremo il loro lavoro e le loro fotografie. – conclude il sindaco – Stiamo già lavorando alla prossima campagna che tutte le domeniche, per le prossime 25 settimane, sarà protagonista sui nostri canali social”.