Pulizie di primavera, parte la raccolta dei rifiuti ingombranti dislocata sul territorio

A partire da lunedì prossimo (12 aprile) partirà l’iniziativa Pulizie di primavera promossa da Sistema ambiente e dal Comune di Lucca. Fino al 14 maggio saranno aperti dei punti di raccolta per conferire i rifiuti ingombranti, senza prenotazione, direttamente sul territorio, così da non doversi recare alle stazioni ecologiche.

Si potranno conferire: carta e cartone, vetro, plastica, metallo, legno, imballaggi e rifiuti ingombranti, abbigliamento mal ridotto, tubi al neon, elettrodomestici come frigoriferi, congelatori, lavatrici e lavastoviglie, olii vegetali, medicinali scaduti, pile e batterie, apparecchiature elettriche ed elettroniche e toner esausti. Non potranno essere consegnati, invece: vernici e barattoli contaminati, rifiuti pericolosi come eternit e guaina catramata, rifiuti consegnati in sacchi neri che ne impediscono la verifica visiva: è importante, infatti, selezionare i rifiuti per tipologia prima di consegnarli all’operatore.

Il calendario

Pulizie di Primavera 2021 sarà presente il 12 aprile dalle 14 alle 18 a San Pietro a Vico nel parcheggio ex-Mulino Pardini; il 14 aprile dalle 8 alle 12 al cimitero di San Donato; il 16 aprile dalle 14 alle 18 alla chiesa di Maggiano in via Sarzanese; il 19 aprile dalle 14 alle 18 alla chiesa di Nozzano, prima del parcheggio dell’asilo; il 21 aprile dalle 8 alle 12 nel nuovo campo sportivo Santa Maria del Giudice; il 23 aprile dalle 14 alle 18 nel piazzale Martiri di Liggeri a San Michele in Escheto; il 26 aprile dalle 14 alle 18 al Piaggione all’ex iutificio; il 28 aprile dalle 8 alle 12 a Saltocchio nel parcheggio vicino alla chiesa; il 30 aprile dalle 14 alle 18 al cimitero di Sant’Ilario di Brancoli; il 3 maggio dalle 14 alle 18 al cimitero di Mulerna; il 5 maggio dalle 8 alle 12 a San Concordio nel parcheggio di via Passamonti all’angolo di via Tofanelli; il 7 maggio dalle 14 alle 18 al cimitero di San Vito; l’8 maggio dalle 8 alle 12 alla scuola materna di San Michele di Moriano; il 10 maggio dalle 8 alle 12 a piazzale Verdi all’angolo con via del Pallone; il 12 maggio dalle 14 alle 18 al cimitero di Antraccoli e infine il 14 maggio dalle 14 alle 18 al parco urbano di via Matteotti a Sant’Anna.