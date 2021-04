Autismo, Fdi: “Comune di Capannori sia in prima linea”

Capannori comune in prima fila per l’autismo. E’ la proposta lanciata da Fdi.

“Capannori comune Blu è la nuova proposta che, come Fratelli d’Italia, abbiamo presentato al Sindaco e all’amministrazione comunale. Con questa iniziativa – spiegano da Fdi – invitiamo il sindaco Menesini ad adottare un protocollo integrato per la fruibilità dei locali e degli esercizi capannoresi alle persone che vivono nello spettro autistico ed alle loro famiglie. L’autismo, infatti, è una forma di disabilità cognitivo intellettiva ad ampio spettro di variabilità che però può essere facilmente integrata nella società. Bastano piccoli accorgimenti e conoscenza di base generale per far sì che un comune come Capannori diventi anche il comune di bambini e ragazzi che hanno il diritto di poter giovare della quotidianità di un mondo che è anche il loro. Capannori comune Blu significa quindi elaborare un progetto rivolto agli operatori economici e finalizzato a fornire conoscenze sui disturbi dello spettro autistico e su quali accorgimenti adottare nell’accoglienza delle persone con autismo. Aderire al progetto significa, per le attività commerciali, apporre un bollino blu con la scritta “Capannori Autism Friendly” alle vetrine del proprio esercizio indice della presenza di personale qualificato e preparato, di spazi, luci o tempi di attesa che favoriscono la permanenza delle persone affette dalla forma autistica e delle loro famiglie, facilitandone così la vita quotidiana”.

“Riteniamo necessario – si aggiunge – che sul tema dell’autismo si inneschino processi di inclusione sociale – attraverso la creazione di occasioni di incontro, di conoscenza e di scambio in ambiti di normalità che portino poi ad un cambiamento culturale per favorire la piena accettazione ed accoglienza delle persone affette da autismo. Ecco perché chiediamo all’amministrazione di colorare Capannori di blu, rendendolo uno dei primi comuni all’avanguardia sulla tematica”.