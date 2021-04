Capannori, pronta a partire l’iniziativa ‘Palestre sotto il cielo’

Pronta alla partenza, non appena la Toscana tornerà in zona arancione, l’iniziativa Palestre sotto il cielo, promossa dall’amministrazione Menesini con cui è stata data la possibilità a palestre e associazioni sportive del territorio di svolgere le proprie attività negli spazi pubblici all’aperto, senza dover pagare il suolo pubblico e semplificando l’iter di concessione degli spazi.

L’obiettivo è aiutare concretamente questo settore e far passare l’idea che lo sport può essere fatto in sicurezza. All’iniziativa hanno aderito oltre dieci operatori sportivi proponendo varie attività rivolte ad adulti e bambini: dalla danza al pilates, dal karate alla ginnastica dolce, fino allo yoga. I corsi si terranno in piazze, parchi e altri spazi pubblici disseminati sul territorio.

Le iscrizioni sono aperte e i cittadini interessati possono già contattare gli operatori sportivi che hanno aderito all’iniziativa per conoscere i giorni e gli orari di svolgimento delle attività.

“Siamo soddisfatti dell’alta adesione degli operatori sportivi del territorio a questa iniziativa che abbiamo promosso per sostenere concretamente il settore dello sport fortemente penalizzato dall’emergenza sanitaria e, al contempo, dare la possibilità ai nostri cittadini di praticare attività sportive all’aria aperta in piena sicurezza scegliendo tra varie proposte – afferma l’assessore allo sport, Lucia Micheli -. Sfruttare la bella stagione per far di nuovo sentire le persone sicure nello svolgere attività fisica è importante perchè lo sport è fonte di benessere sia per il corpo che per la mente. Le attività prenderanno il via non appena la Toscana tornerà in zona arancione. Invitiamo fin da ora le persone interessate ad iscriversi ai corsi in modo che gli operatori possano programmare al meglio le loro attività”.

In allegato l’elenco degli operatori sportivi aderenti con i corsi, i luoghi di svolgimento e i contatti per informazioni e iscrizioni.