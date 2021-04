Carducci e la poesia civile, incontro online con gli amici del Machiavelli

E’ ai blocchi di partenza Satura lanx. Pomeriggi primaverili tra letteratura, teatro e storia, la nuova proposta offerta dall’associazione culturale Amici del Machiavelli, dalla Biblioteca Statale di Lucca, dal centro di cultura di Lucca dell’Università Cattolica e dal comitato di Lucca della società Dante Alighieri, grazie al concreto sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e del ristorante Gli Orti di via Elisa.

Lunedì (12 aprile) alle 17, in streaming sul canale Youtube dell’associazione culturale Amici del Machiavelli, incontro dal titolo: Carducci e l’ufficio civile della poesia.

Relatore: Berto Corbellini Andreotti – già docente di scuola secondaria superiore.

Per collegarsi per la partecipazione in streaming e per informazioni complete sull’iniziativa, aprire il sito www.amicimachiavelli.it .