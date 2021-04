Industria 4.0, lunedì il secondo webinar targato Lucense

Secondo appuntamento con i webinar organizzati da Lucense, ente gestore del distretto tecnologico cartario Innopaper, sul tema dell’Industria 4.0, per aiutare le piccole e medie imprese a comprendere le opportunità e i vantaggi della ‘quarta rivoluzione industriale’.

Il secondo appuntamento gratuito, dal titolo Scenari e applicazioni: dal 5G, alla robotica collaborativa, alla logistica si terrà lunedì (12 aprile), dalle 11 alle 12,30. L’incontro tratterà alcune tematiche relative al paradigma Impresa 4.0 focalizzandosi su scenari e applicazioni di alcune tecnologie innovative, come 5G e robotica collaborativa, e le funzioni aziendali, quali la logistica e la formazione.

I sistemi di comunicazione evoluti sono fondamentali in Impresa 4.0. perché in grado di assicurare prestazioni molto elevate nelle applicazioni di Industrial IoT (Internet of Things) e di abilitare nuovi prodotti, servizi e nuovi modelli di business. Le tecnologie Impresa 4.0 (ICT, AGV, Robot, etc.) consentono, inoltre, miglioramenti significativi nella gestione della logistica, funzione particolarmente critica in tempi di Covid.

Obiettivo del webinar, come di altre iniziative promosse da Lucense e Innopaper, è quello di affiancare le imprese nei processi di innovazione tecnologica e nella formazione di nuove competenze, necessarie per prendere le giuste decisioni strategiche per lo sviluppo del proprio business.

Il webinar si aprirà con i saluti di Alessandro Pieve di Lucense e proseguirà con l’intervento del professor Stefano Giordano (dipartimento di ingegneria dell’informazione, università di Pisa) dal titolo La rete 5G: la trasformazione delle telecomunicazioni e le opportunità per le imprese. A seguire, Francesco Oppedisano (Ad Netresults, Pisa) parlerà del 5G da una prospettiva imprenditoriale: lo smart-working e l’importanza della formazione per l’Industria 4.0. E ancora: sul tema robotica collaborativa e le possibili applicazioni industriali relazionerà Alessandro Ferri (Hsg engineering, Lucca), mentre il professor Marcello Braglia (presidente del Consorzio universitario Quinn) chiuderà il webinar con Supply chain management vs Covid-19: quale aiuto dal mondo 4.0?.

La partecipazione per il webinar è gratuita con iscrizione obbligatoria al seguente link.