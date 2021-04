Sistema Ambiente, ecco come segnalare la presenza di rifiuti conferiti in maniera non adeguata o abbandonati sul territorio.

Gli esempi di intervento sono molteplici, l’ultimo in via delle Città Gemelle a Sant’Anna, cui si riferiscono le foto. In quella zona non più tardi di un paio di settimane fa alcuni volontari dell’associazione Mission odv avevano raccolto almeno una decina di sacchi di rifiuti abbandonati sotto il cavalcavia dell’autostrada.

Due giorni fa, invece, sono intervenuti gli operatori di Sistema Ambiente per ripulire l’area del parcheggio, scoprendo una quantità e un assortimento incredibile di rifiuti e sporcizia.

L’azienda, pronta a intervenire, invita a segnalare discariche abusive, sporcizia e rifiuti abbandonati. Per farlo si può lasciare un messaggio sulla pagina Facebook, usare la Junker App, il portale Ambiente Sistemato, inviare un messaggio di WhatsApp al numero 333.6126757

“Insieme – dicono dall’azienda – cerchiamo di rendere più bella, più pulita e più vivibile la nostra casa”