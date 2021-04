Informagiovani, incontro on line sul bando Ata terza fascia

L’informagiovani organizza per domani (13 aprile) alle 17, un incontro gratuito on line sulla piattafoma Zoom per fornire informazioni sul bando Ata III Fascia-concorso pubblico per l’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto del personale Ata per il triennio scolastico 2021-2023.

In particolare saranno forniti dettagli sulle modalità di presentazione della domanda e sui requisiti per accedere. Sarà inoltre possibile, per chi parteciperà, porre domande per maggiori approfondimenti e chiarimenti riguardanti il bando.

Per iscriversi è necessario inviare una mail a informagiovani@comune.lucca.it.