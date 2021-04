Raccontare la società contemporanea, al via il concorso ‘Reset’ per fotografi e ricercatori

Raccontare la società contemporanea. E’ questo l’obiettivo dell’iniziativa Reset lanciata dal Sistema festival fotografia e rivolta a fotografi, ricercatori e curatori, italiani o residenti in Italia. Questi professionisti dovranno presentare a partire da lunedì (12 aprile) ed entro il 9 giugno un lavoro fotografico o un testo critico che declinino il tema della rigenerazione umana e urbana.

Sistema festival fotografia è la rete nata nel 2017 dalla volontà dei cinque tra i più importanti festival di fotografia italiani, tra i quali entra a pieno titolo anche il Photolux Festival di Lucca, come piattaforma di scambio e luogo d’incontro, di confronto e di progettazione per individuare percorsi comuni di produzione e promozione della fotografia. E Reset è proprio il primo capitolo di un complesso piano di analisi dell’Italia per rileggere, attraverso il linguaggio della fotografia contemporanea, il territorio e la società del nostro Paese.

I progetti dovranno essere inviati sulla piattaforma dedicata al link sistemafestivalfotografia.it/open-call/e saranno giudicati da una commissione scientifica composta da Denis Curti, direttore artistico Si Fest, Alberto Prina, direttore Festival della fotografia etica, Matteo Balduzzi, curatore Mufoco, Francesca Fabiani, curatrice Fotografia contemporanea Iccd del Mic, Aaron Schuman, fotografo, scrittore e curatore indipendente, ed Elisa Medde, managing editor del Foam Magazine. Ai vincitori, tre per la call for picture e uno per la call for paper, sarà riconosciuto un premio da 3 mila euro. Saranno inoltre prodotti una mostra e un catalogo e i vincitori avranno la possibilità di accedere a una serie di attività di formazione e promozione nel corso dell’anno.

Alla call si affianca una serie di attività in programma in ciascuno dei cinque festival. Il 22 e 23 maggio a Reggio Emilia, nel corso delle giornate inaugurali di Fotografia Europea, si terrà un convegno che rifletterà sul tema proposto, attraverso il dialogo tra fotografi e curatori, urbanisti e architetti che si sono occupati dell’argomento della rigenerazione umana e urbana. Il 15 luglio Cortona On The Move accoglierà un momento di alta formazione con professionisti internazionali della fotografia, al quale i 4 vincitori della call avranno accesso gratuito, così da creare possibilità di incontro per promuovere la fotografia italiana e creare opportunità di lavoro.

Nei suoi tre weekend di apertura a settembre, il Si Fest di Savignano sul Rubicone ospiterà la mostra con le opere dei progetti selezionati. Per l’occasione, durante le giornate inaugurali del 10, 11, 12 settembre sarà presentato il catalogo, edito da Postcart, che raccoglierà i lavori fotografici e il saggio premiato. A ottobre al Festival della Fotografia Etica di Lodi saranno illustrati i principi dell’Educational program e in particolare il kit digitale composto da un ciclo di lezioni da sviluppare in chiave interdisciplinare, al fine di essere utilizzato dagli insegnanti del territorio nazionale con la mediazione del personale didattico dei festival. Il kit permetterà inoltre di rafforzare l’offerta formativa dei festival coinvolgendo gli studenti con metodologie e approcci innovativi.

Infine durante Photolux Festival di Lucca, a ottobre, una tavola rotonda, alla quale parteciperanno i 5 direttori artistici dei Festival, insieme ai membri della giuria e ai referenti delle istituzioni e manifestazioni internazionali coinvolte, analizzerà il percorso fatto e i risultati raggiunti, gettando le basi per il lavoro dell’anno successivo. “Photolux – ricorda Chiara Ruberti, co-direttrice del festival lucchese – ospiterà in ottobre a Lucca una tavola rotonda per discutere gli esiti del progetto, analizzare il percorso fatto e gettare le basi per il lavoro successivo. Alla discussione parteciperanno i vincitori della call insieme ai cinque direttori dei nostri Festival e ai membri della giuria internazionale”.