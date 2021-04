Un bando della scuola di musica Sinfonia per musicare una poesia di Giovanni Pascoli

Grandissimo successo per l’iniziativa della scuola di musica Sinfonia, che nonostante le difficoltà di questo periodo continua ad investire attivamente in arte, cultura e formazione. È scaduto infatti da pochi giorni la prima Call for score indetta dalla stessa scuola, ovvero un bando pubblico per la selezione di una composizione originale inedita per ensemble strumentale e voce.

La Call for score 2021 dedicata al compositore lucchese Alfredo Catalani, con il patrocinio del Circolo culturale Amici della musica Alfredo Catalani e della Fondazione Giovanni Pascoli ha richiamato decine di compositori da tutta Italia, che si sono messi al servizio della musica, musicando i versi di Giovanni Pascoli della poesia Sogno, dalla raccolta di poesie Myricae: ne sono nate composizioni di genere e sensibilità profondamente differenti…

Sarà certamente complesso decretare il vincitore di questa prima Call for score che certamente avrà un seguito con l’edizione 2022. Il brano vincitore del concorso sarà dunque eseguito dai giovani musicisti della scuola in occasione dei festeggiamenti del compleanno del maestro lucchese la composizione, il prossimo 19 giugno (per quartetto d’archi e voce su testo di Giovanni Pascoli) durante il concerto Lucca fra le nubi d’or, a Lucca, città natale del maestro, in prima mondiale.

Un altro successo per la scuola e per chi crede ancora nei valori universali della musica.

