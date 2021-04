Eccellenze del Monte Pisano, anche il vino dell’azienda agricola Fratelli Urbani sbarca negli States

C’è anche il vino dell’azienda agricola Fratelli Urbani di Gattaiola tra le eccellenze gastronomiche del Monte Pisano sbarcate oggi (14 aprile) negli Stati Uniti in occasione di una serata di degustazione all’insegna della cucina italiana.

Ospiti della serata ristoratori e titolari di negozi di eccellenze gastronomiche di Kendallville, interessati ad ampliare l’offerta verso un pubblico di nicchia, sempre più attento alla qualità dei prodotti alimentari e alla loro provenienza. I prodotti provengono da aziende del Monte Pisano che fanno parte dell’omonima rete di imprese; è proprio la piccola azienda a carattere familiare, la qualità della filiera

produttiva e il legame con il territorio che ha destato l’interesse di Limestone Economics, società di consulenza e marketing con sede a Kendallville, organizzatrice dell’evento.

“L’iniziativa è rivolta ad un pubblico qualificato e di nicchia che sa apprezzare l’eccellenza dei prodotti collegata al territorio da cui provengono ed alle persone che ne sono le artefici – dichiara Mario Pestarini, presidente della Rete di imprese Montepisano -. Il nostro must, infatti, è vendere i prodotti e insieme la destinazione di origine”.

.

Per quanto riguarda l’olio extravergine di oliva Igp le aziende che daranno “sapore” all’evento sono: Cristiana Ruschi di Calci, La Grotta di Rigoli a San Giuliano Terme, l’Antico Frantoio del Rio Grifone di Vicopisano e Toscanolio di Buti. Per il vino invece saranno l’azienda agricola Fratelli Urbani di Gattaiola e l’Antico Frantoio del Rio Grifone a Vicopisano

“L’obiettivo di questa iniziativa è quello di dare il via a una collaborazione continuativa con il partner locale per avviare e consolidare sul mercato nord-americano, e su un suo particolare segmento, la presenza delle aziende del nostro territorio – conclude Pestarini -. Ancora una volta l’aggregazione di piccole aziende nella Rete di Imprese consente di dare vita ad un’iniziativa che sarebbe altrimenti impossibile per una singola azienda di piccole dimensioni”.