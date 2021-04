Parcheggi a Viareggio, gli abbonamenti scaduti si rinnovano anche on line

Il 31 marzo scorso è scaduto il termine per il rinnovo degli abbonamenti per i residenti. Le tariffe sono le stesse dello scorso anno: 10euro per la prima auto e 65euro per la seconda.

Per agevolare il cittadino ed evitare di recarsi di persona negli uffici MoVer è stata attivata la possibilità di rinnovo online o tramite uno dei 25 parcometri di ultima generazione dotati di tastiera estesa, oppure attraverso l’area riservata del sito web www.moverspa.it.

E’ ovviamente necessario ricordare la targa completa del veicolo e gli ultimi 6 caratteri del codice fiscale dell’utente alla quale anagrafica è associata la targa del veicolo.

Per quanto riguarda i nuovi residenti o comunque tutti i residenti che non hanno acquistato l’abbonamento valido per l’anno 2020 ed hanno necessità di procedere con l’acquisto, è stata introdotta un’importante novità: è possibile richiedere online l’abilitazione all’acquisto, procedendo attraverso l’area riservata del sito web www.moverspa.it, seguendo le istruzioni.

L’abbonamento resterà sospeso nel carrello dell’utente Mover dopo aver esaminato la documentazione trasmessa, abiliterà l’utente a procedere con l’acquisto, oppure richiederà l’invio di ulteriore, eventuale documentazione, che potrà essere trasmessa online.