Agevolazioni per la scuola, scatta l’obbligo dell’identità digitale

In vista della prossima pubblicazione entro fine aprile del bando per i contributi del Pacchetto scuola (acquisto libri scolastici e altro materiale didattico e utilizzo dei servizi scolastici) nonché dell’apertura delle domande per le agevolazioni di mensa e trasporto scolastico prevista a luglio, l’amministrazione comunale di Capannori invita cittadini a dotarsi per tempo dell’identità digitale Spid divenuta obbligatoria dallo scorso 28 febbraio per accedere ai servizi on line della pubblica amministrazione.

Le domande infatti dovranno essere inoltrate con modalità on line. L’identità digitale Spid, necessaria anche per tutti gli altri vari servizi online dell’Ente, viene rilasciata gratuitamente dal Comune presso tre sportelli ‘LepidaID’ attivi all’Urp centrale di Piazza Aldo Moro e gli sportelli al Cittadino di Marlia e di San Leonardo in Treponzio. Per ottenerla è sufficiente presentarsi previa prenotazione telefonica (0583 428370 -428760) ad uno dei tre sportelli LepidaId attivati dal Comune muniti di un documento di identità (carta di identità, passaporto, patente di guida), della tessera sanitaria, del proprio indirizzo mail e del numero del proprio telefono cellulare (che è necessario portare con sé). Il servizio viene svolto con modalità assistita e gli operatori degli sportelli garantiscono ai cittadini il supporto fino all’attivazione delle credenziali, quindi in modo veloce e sicuro il cittadino vedrà subito attivata la propria identità digitale Spid. Dai primi di marzo, da quando cioè è stato attivato questo nuovo servizio al cittadino, ad oggi, gli sportelli hanno rilasciato complessivamente 188 identità digitali Spid. In alternativa allo Spid può essere utilizzata la Tessera Sanitaria abilitata. Per abilitarla è possibile rivolgersi con le stesse modalità agli stessi sportelli che rilasciano l’identità Spid.